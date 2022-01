Encarnita, la abuela española que es furor en TikTok por las desopilantes charlas con su nieta

Paula López Ávila tiene hoy más de 25 mil seguidores en TikTok y parte de esa fama se la debe a su abuela Encarnita. Los tres videos que compartió junto a ella no solo hicieron reír a las dos protagonistas hasta las lágrimas sino que conquistaron a miles de personas alrededor de todo el mundo. Desde Sevilla, España, la adolescente hizo un chiste atrás del otro, los cuales provocaron la indignación y las carcajadas de la anciana.

“Hola, buenas noches. Me llamo Paula López, estoy con mi abuela Encarnita y vamos a pedir el dinero de la beca...”. Con esa frase, que ya delata lo que está por venir, empiezan todos los clips. En primer plano se puede ver la pícara sonrisa de la joven y, de fondo, su abuela que intenta mantener la compostura para la chica obtenga lo que necesita.

Escuchada la introducción, llega el momento más desopilante del clip, donde Paula explica: “Mi abuela está embarazada y necesita el dinero”. Detrás, sorprendida y hasta indignada, Encarnita comienza a los gritos: “¡¿Embarazada yo?¡ ¿¡Cómo voy a estar embarazada con 81 años?!”. Carcajada mediante, y la interrupción de alguien tras bambalinas, la joven reanudó el video.

“Bueno abuela, tiene que decir que sí, voy a empezar de nuevo”, sentencia la nieta. Así volvió a hacer la misma introducción que antes pero ahora con otro remate. “En mi casa estamos muy necesitados porque mi abuela es sordomuda y no puede hablar”. Otra vez el video delató a Encarnita. Con la mano tapándose la boca, cara de sorpresa y una risa que no pudo contener, empezaron a tentarse y a abrazarse mientras que Paula gritaba: “¡Abuela! ¡El dinero!”.

Ese es apenas el primero de una sucesión de tres clips. En los otros dos, el inicio fue el mismo pero el remate cambió; siempre con el mismo resultado: la risa de Encarnita. “Vamos a pedir la beca porque mi abuela tiene un novio y lo necesita”. Al oír esto, la mujer intenta mantener la seriedad para que su nieta obtenga la beca pero no lo logra y vuelve a tentarse.

Así pasaron un rato largo y, entre las tantas ocurrencias de Paula, surgió que su abuela era rusa y no entendía el idioma y esto hizo que la anciana tenga que improvisar palabras frente a cámara, siempre tentándose. Luego, la joven agrega que la mujer fue una exótica bailarina de strip tease y, como ya está retirada, necesita el dinero para salir adelante.

Cuando todo parecía que se encaminaba a cerrar el video ideal para que les dieran la supuesta plata, Paula volvió con su remate: “Necesitamos el dinero porque está embarazada de siete meses y necesita para comprar la cuna”. Encarnita se mantuvo seria y le siguió el relato, esta vez sin risas, y lanzó: “Buenas noches, quiero el dinero”. Su nieta ya se reía y ella, incrédula, le preguntó si ya se había terminado. “Ahora se la mando a la delegación de Andalucía”, le explicó la joven. Ante esto, la abuela le reclamó: “Usted me dijo que no iba a ningún lado. Si me llaman. no voy”. Frente a este negativa, la adolescente le hizo un pedido antes de apagar la cámara: “Tiene que ir y decir que eres rusa, sordomuda, embarazada y que hacía strip tease”.

Encarnita, que ponía cara de enojada y con los brazos cruzados se negaba a aparecer en la delegación, logró conquistar con sus ocurrencias a los usuarios de las redes sociales.