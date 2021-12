El día más popular para las citas: la efectiva aplicación que funciona una vez a la semana para encontrarse o ¡adiós!

¿Quién es capaz de proponerse un détox de redes sociales, y cumplirlo? Una semana desconectados del mundo virtual parece imposible para los adictos confesos, sin embargo, dosificar el uso de las aplicaciones podría ser incluso una forma (y saludable) de encontrar pareja online, aunque dicho así suene como una contradicción. Mientras unos están hartos y otros siguen evadidos al extremo del mundo real, creyéndose el espejismo de la felicidad ajena, de ese amor odio por Instagram Facebook y todo el rosario de plataformas de citas, nace Thursday, una nueva aplicación de encuentros que propone a sus miembros conectarse solo un día a la semana: el jueves. “¿Tienes fatiga en las aplicaciones de citas? No estás solo. Nunca hemos estado más preparados para algo diferente. Todos los jueves, la aplicación cobra vida con personas cercanas a ti que también quieren conocerse ese día. Ya era hora de que dejemos de hablar. Un día te conocerás” prometen los fundadores a poco de salir al mercado del romance en línea.

Thursday, una nueva y revolucionaria app de citas

El invento suena alentador, tanto que antes de su lanzamiento oficial ya contaba con 100.000 usuarios en Nueva York y Londres esperando ser verificados, coinciden George Rawlings y Matt McNeill, dos amigos ingleses que decidieron tirarse a la pileta luego de hacer una investigación previa sobre los vicios de las datings Apps. “El jueves es el día más popular de la semana para que la gente tenga citas. No tienes que renunciar a un día del fin de semana para tener una cita con alguien con quien puedes o no llevarte bien, pero está lo suficientemente cerca del fin de semana como para no preocuparse por el trabajo del día siguiente” decían en una entrevista del diario El País. Y lo cierto es que no sacrificar los programas del fin de semana por salir con alguien desconocido es una manera de afirmar que estar soltero no significa estar desesperado, pues no todos están obsesionados con tener pareja ni pasamos horas stalkeando perfiles para calmar el ego. A esta clase de singles apunta el flamante invento, una idea brillante ya por el simple hecho de evitarnos el onanismo del chat interminable y esos trastornos de ansiedad que generan los contactos que nunca salen al mundo real. Thursday funciona solo un día a la semana, y todas las conversaciones se borran al cabo de 24 horas, es decir que, si no quedamos para vernos hoy, adiós. No más benching, orbiting y ghosting. La herramienta fue creada para gente realmente interesada en conectar con alguien, por eso mismo tiene algunos requisitos extras que la diferencia de sus parientas.

En principio no es fácil descargarla en el celular. Primero hay que registrarse en el sitio Web mediante un documento de identidad, dejar una dirección de email y esperar a que la plataforma confirme o verifique los datos para recién entonces descargarla. Y solo pueden hablar las personas que hayan hecho match. “Solo tenemos la capacidad de verificar 100.000 miembros inicialmente y luego el resto en tramos. Ser verificado con éxito (toma 40 segundos), le permite al miembro usar la aplicación y comenzar a emparejar. Si no pasan la verificación, no podrán usar la aplicación”, explicaban los emprendedores. “La seguridad es nuestra principal prioridad y, por lo tanto, es imperativo crear un espacio seguro para que nuestros miembros conversen y se reúnan. Si las personas no están preparadas para realizar una verificación (que cumple con el RGPD), no las queremos en nuestra aplicación. Queremos que los miembros sepan que la persona con la que conversan, y se encuentran más tarde ese día, es exactamente quien dice en su perfil. Tenemos una política de informes y bloqueo muy rigurosa, por lo que, si alguien siente que otro miembro no está cumpliendo con nuestro ‘Código de conducta’, se le prohibirá el uso de la aplicación (y debido a la verificación, no podrá hacerlo, ni podrá crear otro perfil)” aclaran los anfitriones.

Además de ayudar a gestionar el desgaste emocional, la herramienta viene (o intentará) corregir el principal defecto por el que miles de usuarios se dan baja cada día de las plataformas de encuentros: la pérdida de tiempo. Inicialmente Thursday fcunciona solo Nueva York y Londres, pero pronto se extenderá a otras capitales europeas, y quién sabe si llega a América latina. “Creemos que las actitudes de las personas hacia las citas y las relaciones serán similares en Madrid y Barcelona que en Londres y Nueva York. ‘Thursday atiende a quienes probablemente son profesionales ocupados, que quieren salir de las aplicaciones de citas habituales, y agregar un poco más de espontaneidad y diversión a sus vidas amorosas”, concluyen Rawlings y McNeill.

Amén….