Pilea, la planta de moda que muchos quieren y pocos consiguen

Mariana Rossi Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de junio de 2020 • 00:00

Así como la ropa, los estilos de muebles, los autos, algunas comidas, cortes de pelo y tantas otras cosas, ciertas especies de plantas también se ponen de moda . Y si hasta no hace mucho fueron el Ficus pandurata o la Monstera deliciosa dos de las más buscadas en florerías y viveros, hoy lo es la Pilea peperomioides . Nativa de China, el furor por esta planta de hojas redondas que comenzó a difundirse como planta de interior en los países nórdicos, llegó a la Argentina y hoy es una perla codiciada, cara y difícil de conseguir: una búsqueda rápida en Mercadolibre, por ejemplo, arroja un solo resultado. ¿El precio? Mil novecientos pesos.

"Acá los clientes vienen y piden la planta de la hoja redondita, no les importa cuánto sale, no les importa por qué sale tan cara, la buscan tanto y, como no la consiguen, la compran a cualquier precio", dice uno de los dueños de Planta Somos, una tienda ubicada en Chacarita. Desde allí, sus vendedores aseguran que la pilea le debe a Instagram el fanatismo que creció a su alrededor : en efecto, la cuenta @Pilea.Lovers reúne 28500 seguidores y el hashtag #pilea, unos 272.000 posteos.

La pilea es nativa de China. La pusieron de moda los países nórdicos a través de las redes sociales y hoy el fanatismo llegó a la Argentina. Fuente: Jardín - Crédito: Archivo

De follaje atractivo y porte pequeño, algo que le da la versatilidad para ubicarla en cualquier rincón de la casa , incluso en terrarios, la pilea dentro del local Pola Atelier Jardín es considerada "la joyita". "La amamos mucho porque es muy perfecta y muy difícil de conseguir. Está de moda y la buscan mucho decoradores y arquitectos, entonces cuando entra, sale rapidísimo. Es una planta súper estética y elegante", comentan desde este negocio boutique ubicado en Palermo.

Favorita de muchos influencers de decoración y jardinería, la pilea le debe gran parte de su fama a Instagram. Fuente: Jardín - Crédito: @plantroost, Instagram.

El 23 de mayo, la cuenta de Instagram @viv.online, de la firma www.vivero-online.com, publicó una foto de esta figurita difícil con un posteo que decía "¿Saben cuál fue la planta más vendida del mes? La pilea peperiomioides". Ellos son uno de los productores de la pilea en la Argentina y cuentan que uno de los socios de la empresa la conoció hace tres años y medio y le atrajo su forma armoniosa . "Y hace dos -relatan-, la vimos en una exposición en Alemania, preparada en algunas macetas lechuza (macetas con sistema de riego inteligente) y nos llamó la atención, porque acá en Argentina no había". Aun con dudas, decidieron traer los primeros gajos de Holanda y comenzar a producirla en el país. "Le teníamos un poco de miedo al precio, porque los gajos fueron caros, incluso un poco más caros que una orquídea, pero fue un furor", dicen. Ellos, también, le atribuyen la fama a las redes sociales.

En la tienda Planta Somos, de Chacarita, la pilea es una de las plantas que más buscan los clientes. Fuente: Jardín - Crédito: @plantasomos, Instagram.

¿Qué características tiene esta perlita vegetal de la familia de las urticáceas? Es una herbácea perenne de 30 cm de alto y ancho , con hojas de forma redondeada, borde liso, carnosas y verdes oscuras, que pueden alcanzar los 10 centímetros de diámetro, con un pequeño punto verde claro que se forma en la unión entre la hoja y el pecíolo. En su hábitat natural florece, pero es muy difícil que lo haga en espacios interiores.

La planta del mes. En Instagram, la cuenta @viv.online, de una firma que la produce en Argentina, anunció que fue la más vendida de mayo. Fuente: Jardín - Crédito: Archivo

Cultivo

Se desarrolla en espacios sombríos , por eso en interiores, es recomendable ubicarla en lugares con buena luz, pero que no reciba el sol directo en ningún momento , porque eso haría que sus hojas se quemen.

, por eso en interiores, es recomendable ubicarla en lugares con buena luz, pero , porque eso haría que sus hojas se quemen. Necesita sustrato suelto y liviano, bien drenado; riego moderado, dejando que el sustrato se seque entre riegos. Es importante evitar que la tierra se empape o permanezca húmeda constantemente , porque puede provocar pudrición de raíces y el deterioro de la planta.

, porque puede provocar pudrición de raíces y el deterioro de la planta. En verano con altas temperaturas necesita riegos frecuentes; en invierno, un riego semanal suele ser suficiente. No tolera temperaturas bajas ni corrientes de aire.

Es una especie de muy fácil mantenimiento. Se multiplica por esquejes de hoja o por división de mata, a partir de los hijuelos que las plantas producen en la base.