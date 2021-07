Pionero. Hace diez años creó el primer banco de sangre felino y salvó la vida de miles de gatos

Era de noche, todavía estudiaba veterinaria, y su tío lo llamó desesperado: su gato necesitaba una transfusión de urgencia. Pero además de la mala noticia, había otra peor: había que conseguir un donante. Y rápido. “Llamé a un amigo, que permitió que su gata donara sangre. Fuimos de apuro, en medio de la noche, sin los debidos protocolos. Pudimos salvarle la vida, pero obviamente eso me quedó dando vueltas en la cabeza. También en el hospital veterinario donde trabajaba, cada vez que había que trasfundir un gato, pasaba lo mismo: la gente tenía que padecer con su gato enfermo y, además, conseguir otro para que le done sangre al suyo. Es decir, sufría por la enfermedad de su gato, que era algo serio porque quien necesita una transfusión tiene algo serio, y además tenía la preocupación de salir a buscar un donante. Así era hace 10 años”, cuenta Alexis Jaliquias, veterinario especializado en felinos y profesor de anestesiología y algiología (estudio del dolor) de la UBA.

Mientras terminaba la carrera, en una calurosa tarde de verano, Jaliquias se puso a pensar cómo podía mejorar el procedimiento. Y empezó a investigar cómo funcionaban los bancos de sangre felina en otros lugares del mundo, principalmente en Estados Unidos. Para cuando se empapó del tema, ya tenía el firme objetivo de crear uno acá, en Argentina, para evitar que los tenedores de los gatitos tuvieran que pasar por esa situación angustiante. Y en 2011 abrió formalmente el Banco de Sangre Felino, el primero de América latina. Hasta ahora, a lo largo de la década, el banco, que funciona en Martínez (al igual que su consultorio, donde atiende 99% gatos) realizó más de 3000 transfusiones, que significaron muchas vidas salvadas.

“Encima, antes no se hacía compatibilidad. Se le sacaba sangre a uno y se le ponía esa sangre sin hacer ningún tipo de estudio previo. Con los gatos se aplicaba la misma técnica que con los perros: en los canes la primera transfusión se puede hacer sin compatibilidad porque no tienen anticuerpos formados de antes. Pero el felino forma anticuerpos las primeras 6-8 semanas de vida, y pueden reaccionar ante el grupo que reciba. Por suerte la gran, gran mayoría, sobre todo los mestizos, son grupo A. O sea que si vos hacés una transfusión entre dos gatos desconocidos lo más probable es que sean grupo A, pero no hay certeza. Si uno piensa que el 95% de los gastos son grupo A, de 100 gatos, se mueren 5. En 3000 ya se hubieran muerto 150. Y ni hablar de las enfermedades transmisibles por sangre”, plantea este apasionado de los felinos, que convive con Bubulina, Fidel e Iggy, tres gatos que llegaron en distintos momentos de su vida y con los que comparte su día a día. Muchos de esos momentos se pueden ver en su Instagram @alexisjaliquias, donde tiene más de 15 mil seguidores.

Aunque conseguir una familia que done sangre de su gato parece a priori bastante complicado, Jaliquias asegura que está sorprendido del nivel de compromiso y la cantidad de voluntarios que se acercan semana tras semana al banco. “Viene gente nueva a donar sangre, constantemente. Y también están los históricos. Más o menos hacemos de 5 a 8 extracciones semanales. Muchas veces esa familia pasó una situación de necesidad y entonces toma conciencia de la importancia de donar y se pone a disposición. También están los pacientes que atiendo en el consultorio, ven que estoy haciendo una extracción o transfusión y preguntan. Para los que decidan donar hay un plan de beneficios que consiste en hacerle controles periódicos al gato sin costo. Yo le cobro a la gente que necesita del banco, que es privado, es decir, no hay nada estatal que lo financie. Por eso digo que lo banca el que lo necesita. Pagan por los materiales y nuestro trabajo y el plan de salud que se le da al que dona”, explica el veterinario.

A los donantes, que van cada tres meses, se les hace una batería de estudios. Se los pesa, se los revisa, se les hace un control cardiológico y, obviamente, de sangre. “Son gatos que están más controlados que ninguno. Incluso ha pasado que los que traen a su gato para donar, en los controles se les detectó alguna anomalía o enfermedad que gracias a eso pudo tratarse a tiempo. A muchos no les cierra el hecho de tener que exponerlo a donar, y los entiendo porque hay que sedarlos para hacerles la extracción. Pero yo lo que digo siempre es: ¿la castración no les genera ningún dilema, pero el hecho de donar sangre que puede salvar vidas sí?” Obviamente no es para cualquiera, si va a ser un problema traerlo cada tres meses para el control y la extracción, o pensás que va a sufrir en cada visita, no va funcionar. Sufren traerlos hasta acá, porque ni bien llegan se les hace la sedación y después, a la vuelta, están más tranquilos. Igual en 10 minutos ya están recuperados, y los efectos se pasan completamente a los dos horas”.

Jaliquias, amante de los animales desde siempre, dice que se empezó a interesar por los felinos de grande. “De chico tuve una época de vivir en el campo, con todo tipo de animales, y ya de grande, cuando me llevé a Bubulina a vivir conmigo, casi sin quererlo, terminé metido en el mundo felino a pleno -reconoce-. Yo hoy atiendo 99% gatos, la gente viene de todos lados, de muy lejos para que los atienda porque saben que le pongo mucho amor y pasión a los que hago”, sostiene.

De los felinos Alexis dice que le gusta su misterio, esa cosa indescifrable que tienen. “A los perros los sacás al toque, pero el gato es muy misterioso. Siempre digo que el perro es inteligente, pero el gato es espiritual -plantea-. Hoy hay una especie de boom del gato, no hay nada que le gane a un video de un gatito en Youtube. Y creo que la gente empezó a conocerlos mejor, a comprenderlos, y se fue entregando un poco más a ellos. Es cierto que es un pequeño león y en cualquier momento puede salirle esa fiera de adentro, pero yo creo que hay una conexión con el humano más espiritual, que que trasciende lo terrenal. Son seres muy particulares. Por lo general, el perro está sometido al humano, pero el humano está sometido al gato. Y es feliz”.

Requisitos para donar:

El gato debe tener de 1 a 8 años

Pesar más de 4 kilos

No debe salir al exterior

Debe estar libre de pulgas

Tiene que tener un buen estado general de salud

