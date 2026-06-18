La nueva vida de Kashe Quest, la niña genio que a los dos años ya tenía un coeficiente intelectual similar al de Einstein

En 2021, una pequeña niña estadounidense captó la atención de medios de comunicación y especialistas en educación de todo el mundo. Su nombre es Kashe Quest y, con apenas dos años, logró ingresar a Mensa, la organización internacional que reúne a individuos con coeficientes intelectuales dentro del 2% más alto de la población.

La noticia se volvió viral porque la menor obtuvo una puntuación de 146 puntos en una evaluación de inteligencia, una cifra comparable a la de figuras como Albert Einstein. Mientras la mayoría de los niños de su edad todavía aprendían a formar palabras o identificar colores, ella ya dominaba conceptos mucho más avanzados.

Kashe Quest fue aceptada en la Asociación de Personas de Alto Coeficiente Intelectual INSTAGRAM: @ITSMEJIT / @KASHEQUEST

La primera persona que advirtió que algo era diferente fue su madre, Sukhjit Athwal, una educadora especializada en desarrollo infantil. Cuando Kashe tenía apenas 17 meses, ya reconocía el alfabeto completo, identificaba números, colores y figuras geométricas con una facilidad poco habitual para su edad.

Por recomendación del pediatra familiar, la mujer comenzó a documentar sus avances mediante videos, fotografías y registros escritos. Con el paso de los meses quedó claro que no se trataba solo de tener una memoria poderosa, sino que la niña podía absorber información nueva, retenerla y aplicarla. “Si hay algo que no sabe, quiere saber qué es y cómo funciona. En cuanto lo aprende, empieza a aplicarlo”, explicó en aquel momento su padre, Devon Quest.

Las habilidades de Kashe fueron descubiertas por su propia madre

El examen que le cambió la vida para siempre

Fue entonces que distintos médicos recomendaron a sus padres realizarle una evaluación formal de sus capacidades cognitivas. Kashe obtuvo un coeficiente intelectual de 146 puntos, muy por encima del promedio estadounidense, que ronda los 98 puntos.

La evaluación analizó habilidades como memoria receptiva, razonamiento lógico, capacidad de resolución de problemas y procesamiento cognitivo. Gracias a esa puntuación, fue aceptada en Mensa Estados Unidos y se convirtió en la integrante más joven de la historia de la organización.

Hoy Kashe tiene seis años y todavía sorprende por su capacidad de aprendizaje. Lejos de limitarse a una educación tradicional, la niña asiste a The Modern Schoolhouse, una institución educativa fundada por su propia madre.

Kashe Quest disfruta de jugar al tenis (Foto: Instagram @kashequest)

La escuela nació en 2020 con el objetivo de ofrecer una enseñanza personalizada y adaptada a las necesidades individuales de cada estudiante. El proyecto surgió a partir de la experiencia de Athwal como docente y del desafío de encontrar un entorno adecuado para acompañar el desarrollo de su hija.

A pesar de su fama como niña prodigio, siempre intentaron que lleve una infancia lo más equilibrada posible. Entre sus hobbies favoritos se encuentran la lectura, la cocina y el deporte. Según muestran habitualmente sus padres en las redes oficiales de Kashe, la pequeña posee una enorme biblioteca con cientos de libros que disfruta leer en su tiempo libre.

Kashe Quest mostró su enorme biblioteca

También participa en campamentos de cocina y repostería, una actividad que la apasiona desde muy pequeña. Otra de sus grandes pasiones es el tenis. Actualmente, disputa distintos torneos infantiles y dedica parte de su tiempo a perfeccionar su técnica en las canchas.