Placas de telgopor en interiores: el truco definitivo para ganarle al moho

Limpiar una y otra vez las paredes parece un esfuerzo inútil cuando la humedad regresa a las pocas semanas, lo que no solo arruina la estética del lugar, sino que también deteriora respaldos de cama, roperos y cualquier mueble que esté en contacto directo con las zonas afectadas. Ante este panorama, se popularizó el uso de paneles de poliestireno expandido (EPS) —conocido popularmente como telgopor— como una alternativa eficaz para frenar el ciclo que da origen a los hongos.

(Foto: imagen ilustrativa con IA)

La clave de este procedimiento radica en revestir el muro conflictivo con estas planchas ligeras. Al actuar como una potente barrera térmica, elevan la temperatura de la superficie interna del ambiente. De este modo, se evita de raíz que el vapor suspendido en el aire se transforme en agua al tocar una pared helada, eliminando el hábitat húmedo que los hongos necesitan imperiosamente para proliferar.

El origen del problema y la física detrás del poliestireno expandido

La aparición de moho no es casual; suele concentrarse en los sectores más fríos de la vivienda, especialmente donde la circulación del aire es deficiente. El principio físico es simple: cuando el aire cálido y húmedo del interior choca contra una superficie con una temperatura notablemente inferior, el agua pasa de estado gaseoso a líquido. Esas microgotas que se asientan sobre la mampostería se convierten en el ecosistema ideal para las esporas.

Esta situación se repite con frecuencia en dormitorios donde los respaldos tapan los muros, en sanitarios desprovistos de extractores o ventanas y en habitaciones expuestas a fachadas exteriores. Aunque se limpie con lavandina y se vuelva a pintar, si el contraste de temperatura persiste, el fenómeno regresa inmediatamente.

Cómo colocar las placas de telgopor

Llevar a cabo esta reforma es un proceso bastante accesible. Se fijan las placas (habitualmente de unos 30 milímetros de grosor) directamente sobre el soporte utilizando un pegamento específico de alta adherencia. Tras esto, las uniones se aseguran con cinta de malla para luego masillar, lijar y aplicar el acabado estético final que se prefiera, como puede ser el papel tapiz. Una vez terminado, se recupera el espacio de forma segura.

El poliestireno expandido funciona como aislante térmico (Foto: IA)

Sin embargo, existe una regla de oro antes de comprar los materiales: se debe diagnosticar con precisión el origen de la patología. Esta solución con EPS funciona exclusivamente contra la humedad de condensación. Si el moho es consecuencia de una cañería rota, filtraciones de lluvia o fallas en la capa aisladora de los cimientos, tapar el problema con telgopor no servirá de nada y las manchas resurgirán tarde o temprano. Los profesionales recuerdan que siempre se debe solucionar primero el daño estructural y, una vez seco, proceder al aislamiento.

La humedad puede destrozar totalmente el interior del hogar Freepik

Sectores estratégicos para su aplicación

La instalación de estos paneles resulta ventajosa en puntos críticos del hogar como: