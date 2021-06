Plan para el finde

El hombre que mató a Don Quijote, de Terry Gilliam

Pese a las dificultades que implica llevar a la pantalla grande una historia como la de Don Quijote, el libro de Cervantes ha suscitado la atención de muchos directores de cine (y artistas de todo tipo) justamente porque tematiza ciertos tópicos de la creación artística. Tal vez por eso no sorprenda que Terry Gilliam se haya inclinado por una transposición fuertemente metarreferencial, que toma al universo del cine como punto de partida. En esta adaptación libre que el director logró llevar a cabo luego de 25 años de dificultades de todo tipo, el fantasma de Don Quijote se encarna en un zapatero español (Jonathan Pryce) descubierto por un joven cineasta (Adam Driver) que, en su afán de lograr una actuación ‘realista’, lo lleva a meterse dentro de un personaje que ya nunca más se podrá sacar de encima. Esta disociación entre imaginación y realidad que afecta su percepción es el disparador ideal para que Gilliam pueda poner en práctica esa estética extrañada y vertiginosa que fue puliendo a lo largo de los años y que se reconoce en películas como Brasil o 12 monos. Lo mismo sucede con la elección de Adam Driver (Historia de un matrimonio y Kylo Ren en Star Wars), un actor capaz de generar una intensidad similar a la que Johnny Depp le aportaba a películas como Pánico y locura en Las Vegas. El resultado final es una película entretenida, con muchísimo humor y un despliegue visual imponente. Disponible en Netflix

The Pizza Only True Love

Sin lugar a dudas, uno de los principales aportes gastronómicos que tuvo la pandemia fue la popularización de la masa madre. La explicación es sencilla: con el aislamiento obligatorio nos vimos forzados a cocinar en casa y encontramos allí el cobijo perfecto para esa sensación tan familiar que produce el olorcito a pan casero. Prueba de eso son las estadísticas de Google que marcan que, desde el comienzo de la cuarentena, se triplicaron las búsquedas de “cómo hacer pan con masa madre”. Sin embargo, cuando Diego Scioli comenzó con el proyecto de The Pizza Only True Love, la preparación de pizzas elaboradas con masa madre era solo para entendidos. Desde su apertura en el 2017, el local ubicado el Boulevard Caseros se caracterizó por ser la primera pizzería de Buenos Aires en utilizar este método de preparación a través de un blend de tres harinas orgánicas y un fermento natural de 72 horas, sin agregado de químicos ni levaduras. ¿El resultado? Una masa crocante y aireada que permite preparaciones más digeribles y nutritivas y que se complementa a la perfección con toppings innovadores como los frutos de mar, la burrata de bufala o el pesto de alcauciles. La carta diseñada por el chef David Gdansky cuenta también con una buena selección de antipastis, postres y una nutrida barra de tragos. Cabe mencionar que las mesas del exterior se encuentran calefaccionadas con estufas a gas y que también está disponible el servicio de take away y delivery. Muy recomendable. Sábados y domingos de 12 a 23. Av. Caseros 424

