Por qué borraron los registros del último avistamiento del monstruo del Lago Ness

Un veterano observador del monstruo del Lago Ness afirmó haber captado el primer avistamiento filmado por una cámara web de la legendaria bestia en lo que va del 2022. Sin embargo, tuvo algunos problemas para confirmar la veracidad de las imágenes y lo borraron del registro oficial.

Se trata de Eoin O’Faodhagain (56), un empleado de un hospital que vive en el condado irlandés de Donegal. Según consignó a través de su canal de YouTube, a las 15:26 del miércoles 23 de marzo logró captar lo que, según cree, es el famoso ‘Nessie’.

El registro del avistamiento del "monstruo" del Lago Ness

O’Faodhagain detalló: “Se trata de dos objetos inexplicables que se mueven en paralelo a través del centro de la pantalla”. Además, precisó: “Después de un minuto y 44 segundos desaparecen y, un minuto y medio después, uno de los dos objetos vuelve a aparecer brevemente”.

Para el ojo entrenado del observador, la perturbación en el agua que hacen ambos objetos “es muy diferente a la que haría cualquier embarcación de superficie”.

El avistamiento fue publicado por Gary Campbell en el sitio web oficial de avistamientos del monstruo del Lago Ness, e indicó que el observador “notó movimientos similares a los de una estela, con dos objetos que se movían paralelos entre sí a una distancia de unos 150 metros, a través del centro de la cámara web, a las 15:26 horas”.

El avistamiento del "monstruo" del Lago Ness (Foto: Captura de video)

“Dos formas negras fueron visibles durante un minuto y 44 segundos, luego no se vio nada hasta otro minuto y medio, cuando una forma negra sólida apareció brevemente en la misma línea a través del lago donde se dirigían las dos formas”, agregó. También remarcó que el tiempo al momento del registro “era bastante bueno y tranquilo”, tal como se puede ver ambos videos.

Campbell registró más de 1136 supuestos avistamientos de Nessie en los últimos 26 años. En declaraciones a la prensa, indicó que el comienzo del año y el final del invierno suelen ser una época tranquila para el monstruo. Sin embargo, aclaró que eso no significa que no hayan tenido ningún informe en 2022, ni mucho menos, pero los mismos no llegan a formar parte del registro.

La segunda parte del avistamiento del "monstruo" del Lago Ness

Si bien al principio se incluyó este avistamiento reciente en el registro oficial, luego lo sacaron. El propio O’Faodhagain explicó los motivos.

“Se puso en el registro, luego se quitó en el registro, luego se volvió a poner y por último se quitó de nuevo, porque se sugirió que los dos objetos eran en realidad dos personas que practicaban paddle board”, señaló.

“Los espectadores pueden decidir por sí mismos. Yo ya me decidó, los dos objetos no son tablas de pádel”, remarcó el observador en la descripción de los videos.

La foto clásica de 1934 que supuestamente muestra al monstruo del Lago Ness Archivo

Como si fuera poco, dos amigos identificados como Richie Cameron y Stephen Noble aseguraron que los dos objetos que salían en la cámara eran ellos practicando paddle surf, según consignó The Inverness Courier.

De acuerdo a su propio testimonio, su ubicación y el momento en que estuvieron ese día en el lago coinciden “perfectamente con los dos objetos misteriosos”.