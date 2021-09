Aseguran que captaron imágenes del monstruo del lago Ness desde un drone

Un hombre logró captar “sin querer” imágenes exclusivas de una extraña criatura a la que muchos señalan como el monstruo del lago Ness. El afortunado es Richard Mavor, quien en agosto pasado se encontraba grabando un video con su drone para su canal de YouTube, Richard Outdoors, dedicado a las aventuras al aire libre.

En verdad la grabación forma parte de un desafío en canoa para la Sociedad de Alzeheimer en el que el hombre estaba participando, por lo que en el momento en el que filmó al supuesto monstruo no advirtió que lo estaba haciendo.

Video: Aseguran que capturaron imágenes desde un drone del monstruo del lago Ness

Tras realizar el desafío, Richard decidió publicar el video de la travesía en YouTube, y fueron sus seguidores quienes notaron a la “criatura” y le dejaron comentarios en la publicación. El hombre no pudo evitar sorprenderse al descubrir que por accidente logró filmar una misteriosa figura a orillas del lago. Pero, ¿es tan así?

“No podía creerlo. Tuve que rebobinar el metraje varias veces. Desde ese momento lo he visto varias veces. No sé qué es, pero ciertamente tiene la misma forma que los avistamientos anteriores de Nessie”, afirmó Richard al Daily Record.

En el video se ve cómo de a poco emerge una extraña figura del lago YouTube Richard Outdoors

Se trata de una toma desde el aire a varios metros de altura. Sin embargo, si se presta atención, es posible notar que casi sobre la costa del lago comienza a emerger una figura alargada que, según las anteriores descripciones del monstruo del lago Ness, coincide con Nessie: es grande y tiene un cuello largo.

“No había madera flotante ni nada por el estilo, así que quién sabe”, agregó haciendo referencia a que desconoce el origen de esa extraña figura que se asoma en el lago y dando a entender que tal vez logró captar al monstruo del lago Ness.

La foto clásica de 1934 que supuestamente muestra al monstruo del Lago Ness Archivo

El hombre contó cómo logro conseguir semejante grabación: “Acabábamos de estacionar los botes en la playa y pensé que ahí iba a conseguir unas buenas imágenes para mi canal”. Luego, se sinceró: “No me di cuenta de lo que había capturado hasta que otros me dijeron que tuviera cuidado”. Sin embargo, admitió que tal vez había sido un efecto de la cámara: “Podría ser un truco de la luz, pero no podemos estar seguros”.

El video fue publicado a principios de este mes, sumó más de 1600 Me gusta y ya superó el millón de reproducciones, aunque ahora no tiene disponible la opción de dejar comentarios.