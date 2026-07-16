Por qué el cerebro disfruta del chisme, según la psicología

El chisme, una actividad presente en prácticamente todas las sociedades a lo largo de la historia, es una práctica cotidiana que, lejos de ser simplemente un acto banal o malintencionado, responde a mecanismos biológicos y psicológicos profundos. Aunque socialmente suele cargarse de una connotación negativa por la divulgación de información privada sin consentimiento, la ciencia comenzó a desmitificar esta conducta al analizar su impacto real en la salud mental y las conexiones interpersonales.

Investigadores de la Universidad de Pavía, en Italia, realizaron un estudio publicado en la revista científica ScienceDirect que analiza los efectos hormonales de estas charlas. El hallazgo principal indica que el cerebro humano experimenta una liberación significativa de oxitocina, popularmente conocida como la hormona de la felicidad, al momento de intercambiar información sobre terceros. Este fenómeno neuroquímico sitúa al chisme en un plano similar a otras acciones de vinculación social, como el hecho de dar un abrazo o un beso, que también disparan la secreción de dicha sustancia.

El chisme es una práctica presente en prácticamente todas las sociedades a lo largo de la historia Freepik

La investigación, que evaluó a 22 estudiantes mujeres, comparó conversaciones de tres tipos: aquellas centradas en chismes, charlas neutrales y diálogos emocionales sin contenido de rumores. Los resultados fueron contundentes al demostrar que el aumento de la oxitocina es exclusivo y marcado durante los relatos sobre otras personas. Esta hormona no solo genera placer, sino que es vital para la regulación de emociones, la confianza y la empatía. Simultáneamente, el estudio observó una disminución de los niveles de cortisol, la hormona asociada al estrés y a la elevación de glucosa en sangre. Si bien el cortisol bajó en todas las instancias de conversación, la reducción resultó notablemente superior cuando el eje del diálogo era el intercambio de chismes.

Desde una perspectiva psicológica y neurológica, el chisme actúa como un modulador de las relaciones sociales. Más de dos tercios de nuestras interacciones diarias se vinculan con esta clase de intercambio, lo que sugiere que cumple un rol evolutivo en la construcción de vínculos. Al reducir la tensión arterial y el ritmo cardíaco, la oxitocina que se libera durante estas interacciones permite al individuo transitar estados de mayor calma. En ese sentido, la práctica funciona como un mecanismo natural para gestionar la presión cotidiana y fortalecer la cohesión dentro de los grupos humanos.

Qué pasa en el cerebro cuando alguien cuenta un chisme Pressmaster - Shutterstock

Aunque el estigma sobre esta conducta persiste, el análisis científico propone una visión alternativa: el cerebro disfruta del chisme porque lo reconoce como un recurso efectivo para la conexión humana y el equilibrio emocional. La capacidad de este comportamiento para disminuir la carga de estrés y fomentar un bienestar subjetivo lo posiciona como una herramienta social que, más allá de la reputación ajena, sirve para regular la propia estabilidad interna y la forma en que los individuos interactúan en su entorno. En última instancia, lo que muchos consideran un pasatiempo irrelevante, es en realidad un proceso fisiológico que refuerza la salud emocional al promover una sensación de alivio compartido.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA