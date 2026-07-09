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Según la psicología, existe un motivo por el que algunas personas mayores se vuelven más silenciosas
Lejos de ser un signo de apatía, este comportamiento puede reflejar una transformación emocional y una búsqueda de nuevos espacios de pertenencia
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Muchas personas mayores atraviesan una etapa en la que comienzan a expresarse menos, a reservarse más lo que sienten o a pasar largos momentos en silencio. Aunque este comportamiento suele asociarse rápidamente con falta de interés, cansancio o una personalidad más distante, la psicología plantea que detrás puede existir un proceso mucho más complejo.
El silencio en esta etapa de la vida no siempre implica ausencia de pensamientos o emociones. En muchos casos, está relacionado con cambios profundos en la manera en que una persona se percibe a sí misma, en sus vínculos y en el lugar que ocupa dentro de su entorno.
Uno de los momentos que puede influir en esta transformación es la salida del mundo laboral. Para muchas personas, especialmente de generaciones anteriores, el trabajo fue durante décadas una parte fundamental de su identidad.
Al finalizar esa etapa, algunas personas deben enfrentarse al desafío de construir una nueva imagen de sí mismas sin el rol que durante años organizó su vida. La pregunta ya no pasa solamente por qué hacer con el tiempo libre, sino por cómo encontrar un nuevo sentido cuando una parte importante de la identidad deja de estar presente.
Diversas investigaciones sobre la transición hacia la jubilación señalan que este período implica una reconstrucción de la identidad personal. Un estudio publicado en el Journal of Organizational Behavior analizó cómo las personas afrontan el cambio de rol al retirarse y destacó que la adaptación puede extenderse en el tiempo, especialmente cuando la identidad estuvo fuertemente vinculada al trabajo.
A este cambio de identidad se suma la pérdida de ciertas estructuras cotidianas. El trabajo organizaba horarios, objetivos y responsabilidades, por lo que su ausencia puede generar una sensación de desorientación o falta de propósito.
También pueden modificarse los vínculos sociales. Muchas relaciones se construyen en espacios laborales y, cuando esa dinámica desaparece, algunas personas pierden una parte de sus intercambios cotidianos. La reducción del contacto social puede favorecer un mayor aislamiento.
Desde esta perspectiva, el silencio de algunas personas mayores no debe interpretarse como vacío o falta de interés. Puede ser la expresión de un proceso interno en el que buscan redefinir quiénes son y qué lugar ocupan cuando las estructuras que acompañaron gran parte de su vida comienzan a cambiar.
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