Por qué es beneficioso hervir hojas de laurel con clavos de olor y ramas de canela

Luego de cocinar frituras, pescado o alimentos con un olor intenso, en la cocina y en diferentes rincones de la casa suele impregnarse un aroma que es difícil de remover. Más allá de la respuesta habitual de abrir la ventana para que el aire fresco ingrese, en la mayoría de las ocasiones esto no tiene un efecto inmediato. A causa de esto, existe un truco sencillo de aplicar que le proporcionará una rica fragancia a todos los ambientes.

De acuerdo a los expertos en limpieza, la combinación de hojas de laurel, clavo de olor y una rama de canela tiene un poderoso efecto que erradica en pocos minutos el mal olor del hogar. Conocé cómo poner en práctica esta sugerencia.

La clave de olor aromatiza el ambiente con un olor intenso en combinación con la canela (Fuente: Pexels)

Perfume casero para aromatizar la casa tras la cocción de cualquier alimento

En primer lugar, es necesario hervir en una olla o recipiente mediano cuatro hojas de laurel, un clavo de olor y una rama de canela. La cantidad de agua debe ser de medio litro.

Cuando rompa, hervor, mantener el agua en ebullición durante unos minutos para que el vapor se disperse por el resto de la cocina y, a posteriori, por el de las habitaciones contiguas.

La canela libera su aroma más intenso al exponerse al calor (Fuente: Pexels)

El calor favorece la liberación de sus partículas con aroma hacia el aire. Las hojas de laurel contienen aceites esenciales y sustancias bioactivas que le dan su olor, sabor y propiedades medicinales. En tanto, el clavo de olor posee eugenol que le provee ese perfume intenso. Asimismo, la rama de canela está compuesta por cinamaldehído que realza su fragancia.

Una vez que el agua aromatizada se enfríe, dejala en reposo y 20 minutos después, podés colár el líquido y luego verterlo en un difusor para que lo utilices como desodorante natural y sin químicos adheridos.

A tener en cuenta

Este perfume casero no es un reemplazo de la higiene, por lo tanto, es necesario implementar una limpieza profunda después de cada cocción de alimentos que dejan aromas fuertes.

Si sos una persona que sufre de alergias, se recomienda tener precaución para aplicar esta fragancia natural. Debe hacerse en un ambiente donde circule el aire fresco y no en espacios cerrados. Si luego de dispersarla por las habitaciones presentás signos de irritación o sarpullido, no repitas el proceso y consultá con tu médico de confianza.

El recipiente donde se prepara el perfume debe destinarse a ello y no a cocinar, ya que, al exponerse al calor, el aroma de los ingredientes orgánicos se impregna y puede contaminar los alimentos que se cocinen después allí.

Recordá que esta preparación debe ser solo para perfumar el ambiente y no para utilizarse como remedio orgánico. Su consumo está prohibido.