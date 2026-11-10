La historia de Hachiko, el perro japonés que esperó durante diez años a su dueño

Este martes 10 de noviembre se cumplen 103 años del nacimiento de Hachiko, el perro japonés que se convirtió en un símbolo de amor y fidelidad. Su historia recorrió el mundo y conmovió a millones de personas: durante casi diez años regresó todos los días a una estación de tren para esperar a su dueño, sin saber que había fallecido. Su extraordinaria lealtad inspiró homenajes, libros y películas, entre ellas Siempre a tu lado, Hachiko, protagonizada por Richard Gere, que llevó su historia a la pantalla grande.

Todo comenzó en la estación de Shibuya, una de las más concurridas de Tokio, Japón. Allí, cada tarde, un perro de raza Akita Inu se acercaba para recibir al hombre que lo había adoptado. Observaba atentamente a los pasajeros que bajaban de los trenes y permanecía en el lugar hasta que el movimiento comenzaba a disminuir. Sin embargo, un día su compañero no regresó. A pesar de su ausencia, el animal continuó con aquella costumbre durante años, sin imaginar que su historia terminaría convirtiéndose en una de las más conmovedoras del mundo.

El comienzo de una amistad que cambiaría su vida

Hachiko nació el 10 de noviembre de 1923 en Odate, una ciudad ubicada en la prefectura japonesa de Akita. A comienzos de 1924, cuando todavía era un cachorro, fue trasladado a Tokio para vivir con Hidesaburo Ueno, un profesor de la Universidad Imperial de Tokio que desde hacía tiempo quería tener un perro de esa raza.

Hachiko se convirtió en uno de los perros más famosos de la historia (Fuente: Sitio de subastas, yahoo Japón)

El viaje duró casi veinte horas y, cuando finalmente llegó, el cachorro estaba tan debilitado que el profesor temió por su vida. Sin embargo, gracias a los cuidados que recibió en su nuevo hogar, logró recuperarse. Ueno decidió llamarlo Hachi, inspirado en la forma de sus patas delanteras, que le recordaban al carácter japonés utilizado para representar el número ocho.

Desde entonces, ambos construyeron una relación muy especial. Todas las mañanas, Hachi acompañaba al profesor hasta la estación de Shibuya, donde tomaba el tren para ir a trabajar. Por la tarde, alrededor de las tres, el perro regresaba al mismo lugar para recibirlo. Aquellos encuentros se volvieron parte de su rutina y comenzaron a llamar la atención de los comerciantes y trabajadores ferroviarios.

La despedida que ninguno de los dos esperaba

El 21 de mayo de 1925, cuando Hachiko tenía apenas un año y medio, todo cambió. Aquella mañana, Ueno salió de su casa rumbo a la universidad, como lo hacía habitualmente. Sin embargo, mientras se encontraba en su lugar de trabajo, sufrió una hemorragia cerebral y murió repentinamente a los 53 años.

Esa tarde, Hachiko regresó a la estación para buscarlo, pero el profesor nunca apareció. Al día siguiente volvió a esperarlo y repitió la misma conducta durante los días posteriores. Lo que comenzó como una rutina cotidiana terminó convirtiéndose en una espera que se prolongaría durante casi una década, sin importar las condiciones climáticas ni el paso del tiempo.

La muerte repentina de Hidesaburo Ueno, en 1925, cambió para siempre la vida de Hachiko

Tras la muerte de Ueno, el perro pasó por distintos hogares hasta quedar al cuidado de Kikusaburō Kobayashi, un jardinero que había trabajado para el profesor. Aunque su vida había cambiado por completo, Hachiko continuó acercándose a la estación. Con el tiempo, los comerciantes y empleados ferroviarios comenzaron a reconocerlo, alimentarlo y protegerlo.

El perro que se convirtió en un símbolo de fidelidad

En 1932, la historia llegó a los diarios japoneses y despertó una enorme conmoción. Miles de personas comenzaron a acercarse a Shibuya para conocer al animal que seguía esperando a su compañero fallecido. Fue entonces cuando empezó a ser conocido como Hachiko, nombre que incorporaba un tratamiento honorífico como muestra de cariño y respeto.

Su popularidad fue tan grande que, en abril de 1934, se inauguró una estatua de bronce en su honor frente a la estación. Lo más llamativo fue que el propio Hachiko estuvo presente durante la ceremonia, mientras cientos de personas se reunían para rendirle homenaje.

Famosa escultura del perro Hachiko en el distrito de Shibuya, Tokio, Japón Shutterstock

El 8 de marzo de 1935, después de casi diez años de espera, Hachiko murió a los once años. Su fallecimiento provocó una profunda tristeza en Japón y sus cenizas fueron depositadas junto a la tumba de Ueno, en el cementerio de Aoyama, como una manera simbólica de reunirlos nuevamente.

Una historia que recorrió el mundo y llegó al cine

Aunque la primera estatua fue fundida durante la Segunda Guerra Mundial, en 1948 se inauguró una nueva escultura que todavía permanece frente a la estación de Shibuya. Con el paso de los años, ese lugar se convirtió en uno de los puntos de encuentro más famosos de Tokio.

La historia también encontró su lugar en el cine. En 1987 se estrenó la película japonesa Hachiko Monogatari, mientras que en 2009 llegó Siempre a tu lado, Hachiko, protagonizada por Richard Gere. En 2023, una nueva adaptación china volvió a llevar la historia a la pantalla grande.

Simpre a tu lado, película protagonizada por Richard Gere que retrata la vida de Hachiko (Fuente: Captura de Video)

Hoy, a 103 años de su nacimiento, Hachiko continúa siendo recordado como un símbolo de amor incondicional y lealtad. Su estatua recibe a miles de visitantes y cada 8 de marzo se realizan homenajes en su memoria.