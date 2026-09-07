Por qué es ideal tirar sal en el inodoro y cada cuánto hay que hacerlo

La limpieza del hogar requiere herramientas efectivas y económicas. En las redes sociales, un método casero que utiliza sal, bicarbonato de sodio y aceite gana adeptos por su capacidad para higienizar el inodoro.

Según expertos, este procedimiento químico elimina gérmenes y bacterias mediante una reacción sencilla que desprende las impurezas adheridas en la superficie del sanitario.

Por qué hay que tirar sal en el inodoro y cada cuánto hacerlo

El proceso exige una serie de pasos e ingredientes: 250 gramos de sal, 250 gramos de bicarbonato y 25 cucharadas de aceite. El procedimiento indica que se deben verter los elementos en el inodoro y esparcirlos por todos los costados para maximizar el efecto.

La mezcla debe descansar durante una noche completa. Al día siguiente, se debe repetir el procedimiento para una limpieza profunda del receptáculo.

Como paso opcional para añadir brillo y aroma, se sugiere exprimir medio limón directamente en la zona. Los especialistas recomiendan aplicar este método de higiene cada 15 o 30 días, debido a que el baño constituye un área sensible con alta acumulación de bacterias. El mantenimiento del hogar también incluye los azulejos, donde la suciedad y los hongos proliferan con frecuencia.

Por qué echar sal al inodoro puede salvarlo - @@veral_oficial

Existen cuatro recursos prácticos para estas superficies. Primero, el uso de un cepillo, que, mediante sus cerdas, alcanza los recovecos difíciles. Segundo, la aplicación de vapor para combatir los hongos en las ranuras, aunque se sugiere moderación para evitar daños en el material. Tercero, el uso de blanqueador como refuerzo final para devolver la luminosidad a las paredes. Por último, cuando el desgaste es severo, la opción más utilizada consiste en pintar los azulejos para recuperar su aspecto de fábrica sin necesidad de remover las piezas originales. Estos procedimientos resultan accesibles para cualquier persona, pues solo requieren productos presentes en la cocina.

El objetivo principal radica en mantener el baño reluciente mediante estrategias simples que optimizan el tiempo y el presupuesto familiar. Así, la limpieza de una de las zonas más críticas de la vivienda se transforma en una tarea eficiente.

La combinación de estos métodos hogareños garantiza un entorno más higiénico y renovado durante todo el año, sin depender de artículos comerciales de alto costo. La clave reside en la constancia y en el uso correcto de los elementos cotidianos disponibles en cualquier despensa del hogar para asegurar resultados óptimos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA