¿Por qué es tan importante desactivar el wifi del celular al salir de tu casa?

escuchar

Los celulares se volvieron una parte fundamental de la vida de todas las personas ya que permiten estar conectados con el mundo que nos rodea. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, nos enteramos de nuevos tips a la hora de utilizarlos. Por ejemplo, es importante que cuando uno sale de su casa, desactive el wifi del celular. ¿La razón detrás? Esto permitirá que tu batería no se gaste rápidamente y así puedas disfrutarlo más.

Pero no solo estamos hablando de la batería, ya que tener habilitada la opción de wifi cuando estás afuera de tu casa también puede traer otros inconvenientes. Al tener esta función encendida, tu celular puede conectarse a redes abiertas, exponiendo sus datos personales y dirección IP a terceros, algo que implica un riesgo a la seguridad del dispositivo.

Desactivando esta opción, la batería de tu celular durará más y será más segura. Shutterstock

Por eso siempre se recomienda conectarse únicamente a redes confiables y, en el mejor de los casos, tener una VPN para proteger completamente sus datos.

Cuál es el celular que usa Bill Gates (y que además no compró)

Bill Gates tiene una relación bastante particular con los celulares. La compañía que fundó, Microsoft, fue durante años competidora de Apple con su sistema operativo Windows Phone; y de hecho tanto los iPod como los iPhone estuvieron vedados en el hogar de los Gates para sus hijos, pese a que en Estados Unidos más del 80% de los adolescentes usa un teléfono de Apple.

Después del fin de Windows Phone en 2017 adoptó la plataforma Android, aunque siempre tiene un iPhone en casa para probar cosas. Android le resulta más flexible, dice, y tiene una mejor integración con las herramientas de la compañía de que fundó en 1975 y de la que se retiró en 2008. Pero aun así, el universo de teléfonos con Android es enorme. La pregunta es: ¿Qué teléfono usa el empresario?

Un Galaxy Z Fold4, abierto, junto a un Galaxy Z Flip4 cerrado

Actualmente, Bill Gates tiene un flamante Galaxy Z Fold4, que Samsung presentó en agosto último. El teléfono plegable de la compañía surcoreana tiene, además, un detalle: se lo regalaron. Así es: el hombre que fue durante años el más rico del mundo, y que hoy tiene la séptima mayor fortuna, con 103.000 millones de dólares, no gastó los 1585 dólares necesarios para adquirir un Galaxy Z Fold4 en Estados Unidos.

El Z Fold4 es la más reciente versión de la línea de teléfonos con pantalla plegable que Samsung vende desde 2019. Se cierra como una libreta, y tiene dos pantallas: una externa en la “tapa”, para usarlo como un teléfono común; cuando se abre se despliega la pantalla interna, que ofrece una superficie cercana a la de una tableta compacta.

“Tengo un Samsung Fold4 que me dio JY Lee, el director de Samsung, cuando lo vi en Corea del Sur para actualizar mi Fold 3. Por supuesto, uso Outlook y un montón de software de Microsoft en él. El tamaño de pantalla permite que no use una tableta, solo mi celular y mi PC portátil - un equipo con Windows”, confesó Gates en un chat de Reddit.

LA NACION