Cumplió 105 años, recorre Pamplona con sus hijos y contó qué le gusta cenar: “Un bocadillo de sardinas o uno de tocino del bueno”

Carmen Lorea Irisarri cumplió 105 años el 31 de octubre y mantiene una rutina que la lleva a recorrer Pamplona junto a sus hijos. En una conversación con Diario de Navarra, repasó su infancia, recordó a su marido y habló de los paseos que comparte con su familia por la ciudad española.

La historia y su contexto

Nacida en Peralta, Navarra, en 1921, fue la mayor de cuatro hermanos. El diario la entrevistó en la Plaza del Castillo dos días antes de su cumpleaños. Allí relató que había trabajado desde niña y evocó años vividos en Barcelona.

El secreto de longevidad de Carmen Lorea, la pamplonesa de 105 años (Foto: Sergio Martín / El Diario de Navarra)

Conoció a José Elizondo Galech en una feria, con quien se casó y tuvo dos hijos y una hija. Sin embargo, su vida no estuvo ajena al dolor, ya que uno de sus hijos murió. Actualmente, Carmen vive con Rosa, su hija, y tiene dos nietos. Su familia es lo más importante para ella, según relató, y les agradece todo el tiempo que comparten y la compañía incondicional.

A su vez, reveló que pasea mucho con su hijo mientras Rosa está en el trabajo. Aquellos paseos no siguen siempre un mismo recorrido; a veces visitan la Ciudadela, el Planetario o las calles del casco antiguo. Si hace demasiado frío, la salida puede esperar. En esas caminatas Carmen observa los comercios que ya no están y los lugares que cambiaron con las décadas.

También se refirió con cariño a Zuri, su perrita, que la acompañó durante la entrevista. La centenaria contó que el animal juega con una pelota y responde cuando lo llaman.

Carmen Lorea Irisarri cumplió 105 años y cuenta cómo es su vida

Qué comidas prefiere

La alimentación apareció en la conversación como parte de su vida cotidiana. Carmen mencionó bocadillos de sardinas o de tocino entre sus opciones para cenar. También dijo que disfruta de las croquetas, los churros y otras preparaciones, y que había vuelto a comer legumbres que antes no elegía.

Esos gustos describen la experiencia de una persona y no constituyen una receta para vivir más años. Su edad no permite establecer que una comida particular explique su longevidad. El interés del relato está en la vida que compartió y en las actividades que conserva, más que en presentar sus preferencias como una recomendación de salud.

Durante años, disfrutó de leer, escribir y hacer crucigramas. Con la reducción de su visión, contó que escucha mucho la radio. También sigue el fútbol: entre los equipos que mencionó están Osasuna y Barcelona, además del Alavés, ligado a recuerdos familiares de Vitoria.

La mujer también reveló que estuvo con algunos problemas de salud, dado que se fracturó la cadera unos meses atrás y tuvo que ser operada. Ya recuperada, utilizaba un andador dentro de su casa y una silla de ruedas para trayectos más largos. Por eso, sus paseos por la ciudad pueden incluir distintos modos de desplazamiento y el acompañamiento de su familia.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.