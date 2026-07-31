Por qué hay que desenchufar la televisión de la habitación antes de dormir

El dormitorio está pensado para ser un espacio de descanso. Es el lugar donde el cuerpo disminuye su nivel de actividad y el cerebro comienza a prepararse para dormir. Sin embargo, algunos hábitos cotidianos pueden interferir en ese proceso sin que las personas lo noten. Uno de ellos es mantener un televisor en la habitación.

Según el feng shui, el dormitorio debe ser un ambiente destinado al descanso, la relajación y la recuperación de la energía. Desde esta filosofía oriental, los objetos eléctricos generan una energía yang, asociada con la actividad, el movimiento y la estimulación constante. En cambio, el cuarto debería estar dominado por una energía yin, caracterizada por la calma, el silencio y la introspección.

Por ese motivo, los expertos recomiendan evitar la presencia de dispositivos electrónicos como televisores, computadoras o equipos de sonido dentro de la habitación, ya que consideran que alteran el equilibrio del ambiente y dificultan un descanso reparador. Algunas corrientes incluso aconsejan desenchufar el televisor cuando no se utiliza, como una forma de reducir la presencia de esa energía activa dentro del espacio destinado al sueño.

Dejar la televisión prendida puede afectar el sueño (Foto: Creada con IA)

Más allá de las creencias de cada persona, la ciencia también ofrece argumentos para limitar el uso de televisores antes de acostarse. Especialistas en medicina del sueño explican que las pantallas emiten luz azul, un tipo de iluminación que puede alterar el funcionamiento natural del organismo. “La luz brillante, especialmente la luz azul que emite la pantalla, entra por nuestros ojos y le dice al cerebro: ‘Es de día, mantente despierto’. Esto bloquea la producción de melatonina”, explicó una especialista en sueño a través de su cuenta de TikTok (@remificar).

La melatonina es la hormona encargada de regular el ciclo del sueño, por lo que una menor producción puede hacer que conciliar el descanso resulte más difícil. Además, los expertos advierten que mirar televisión en la cama genera que el cerebro deje de asociar ese espacio exclusivamente con dormir.

Experta en sueño explica por qué nunca se debe colocar la televisión en el dormitorio

Cuando una persona acostumbra a ver series, películas o programas desde la cama, el cerebro comienza a relacionar ese lugar con un estado de alerta y entretenimiento, en lugar de vincularlo con el descanso. Con el paso del tiempo, este hábito puede afectar la calidad del sueño e incluso favorecer la aparición de episodios de insomnio.