Por qué hay que poner un plato de arroz debajo de la cama, según el Feng Shui

Distintas tradiciones plantean que la organización del hogar puede influir en la forma en que las personas se sienten. En ese contexto, una práctica relacionada con el Feng Shui ganó visibilidad en espacios digitales y conversaciones cotidianas: colocar un recipiente con arroz debajo de la cama como parte de un ritual asociado al descanso y la energía del dormitorio.

Diversas culturas desarrollaron formas particulares de relacionarse con los espacios domésticos, desde la disposición de los muebles hasta el uso de elementos como velas o la ventilación de los ambientes. Estas prácticas parten de la idea de que el entorno puede incidir en el estado de ánimo y en la experiencia diaria dentro del hogar.

En los últimos años, algunas de estas tradiciones fueron retomadas en el contexto de hábitos asociados al bienestar personal y la organización del hogar. Entre ellas se encuentra una práctica vinculada al Feng Shui que consiste en ubicar arroz debajo de la cama como parte de una intención orientada al descanso. Este alimento, común en los hogares, se utiliza como elemento simbólico para equilibrar la energía en el descanso nocturno.

El arroz ayuda a equilibrar las energías (Foto: FreePick)

El enfoque del Feng Shui en el dormitorio

El Feng Shui es una disciplina de origen chino con más de tres mil años de historia que plantea que los espacios influyen en el flujo del chi, entendido como la energía vital que recorre el entorno. Su enfoque se basa en la organización de elementos, colores y objetos con el fin de favorecer condiciones de equilibrio entre las personas y el espacio que habitan.

Dentro de esta perspectiva, el dormitorio ocupa un rol relevante, ya que no se limita a ser un lugar de descanso físico, sino también un espacio asociado a la recuperación emocional y mental. Por esta razón, los elementos que se ubican en esta habitación adquieren un significado dentro de la práctica.

El arroz tiene un valor simbólico importante en varias culturas asiáticas, donde se asocia con conceptos como la estabilidad, la abundancia y el sustento. En el contexto del Feng Shui, su presencia en el dormitorio se relaciona con la intención de contribuir a un ambiente equilibrado y orientado al descanso.

¿Cómo colocar el arroz debajo de la cama?

Motivos asociados a su uso debajo de la cama

De acuerdo con quienes siguen esta práctica, el arroz se utiliza como un elemento que simboliza la absorción a nivel energético. Su ubicación debajo de la cama se vincula con distintas interpretaciones dentro de esta tradición.

Entre los usos que se le atribuyen se encuentran:

Absorber la energía acumulada tras jornadas de estrés o tensión emocional.

Favorecer un descanso más profundo y reparador.

Generar sensación de protección durante la noche.

Atraer estabilidad y prosperidad a largo plazo.

Desde un enfoque cultural, este tipo de prácticas también puede entenderse como un ejercicio de intención consciente, en el que el significado asignado al objeto cumple un papel central más allá de su función material.

El procedimiento descrito para llevar a cabo este ritual incluye una serie de pasos simples:

1. Colocar arroz crudo, preferiblemente blanco, en un recipiente pequeño como un cuenco o plato.

2. Ubicarlo debajo de la cama en un lugar que no interfiera con el uso del espacio.

3. Mantener el recipiente en ese sitio durante un periodo mínimo de siete días.

4. Finalizado ese tiempo, desechar el arroz sin consumirlo.

5. En caso de repetir la práctica, reemplazar el contenido por arroz nuevo.

Algunas personas incorporan momentos de reflexión o afirmaciones antes de dormir durante la ejecución de este proceso, como parte de la intención asociada al descanso o a la búsqueda de estabilidad. Al finalizar, el arroz se desecha y el recipiente puede reemplazarse con uno nuevo si se repite.

Acompañar el ritual del arroz con manifestaciones puede ser muy positivo (Imagen ilustrativa Freepik)

Aunque el Feng Shui no forma parte de un campo científico, distintos enfoques relacionados con el comportamiento humano y el entorno señalan que los rituales domésticos pueden influir en la percepción del espacio y en la forma en que las personas experimentan su entorno.

La creación de rutinas simbólicas puede asociarse con la generación de sensación de orden, reducción de la ansiedad y establecimiento de hábitos previos al descanso. Acciones como organizar el dormitorio o incorporar elementos naturales suelen integrarse dentro de prácticas vinculadas al bienestar emocional.

En este contexto, el uso del arroz debajo de la cama puede interpretarse como un recordatorio físico de la intención de descanso o de cuidado del espacio personal, más que como un elemento con efectos medibles por sí mismo.

Colocar arroz debajo de la cama no sustituye hábitos asociados a la salud, como mantener un descanso adecuado o gestionar el estrés cotidiano. Sin embargo, dentro de esta práctica, se presenta como una acción simbólica que busca vincular la organización del entorno con la experiencia de descanso y la relación con el hogar.

Por María Camila Salas Valencia