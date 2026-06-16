Por qué muchos recomiendan envolver las tarjetas en papel aluminio

En un contexto en el que los pagos digitales y las transacciones electrónicas ganan cada vez más espacio en la vida cotidiana, las tarjetas de crédito y débito se volvieron protagonistas del día a día. Asimismo, la seguridad de la información bancaria pasó a ocupar un lugar central entre las preocupaciones de los usuarios. En particular, la expansión de las tarjetas con tecnología contactless sumó nuevos desafíos vinculados al riesgo de fraudes. Frente a este escenario, comenzó a difundirse una práctica casera que busca aportar una capa extra de protección: envolver las tarjetas en papel aluminio para intentar evitar posibles robos de datos.

Aunque puede parecer una medida inusual, esta propuesta se basa en principios de la física vinculados a las señales electromagnéticas. En ese sentido, especialistas en seguridad analizan su funcionamiento y advierten que, si bien puede ofrecer cierta protección, no se trata de una solución infalible dentro de un sistema financiero cada vez más complejo.

La tendencia de envolver tarjetas en aluminio para evitar fraudes (Imagen ilustrativa con IA)

Cabe destacar que las tarjetas actuales incorporan tecnología RFID (identificación por radiofrecuencia), que permite realizar pagos simplemente acercándolas a un lector mediante ondas de corto alcance. Esta innovación agiliza las transacciones cotidianas, pero también abrió la discusión sobre riesgos como el skimming inalámbrico, una técnica que busca interceptar datos sin contacto directo con el plástico.

En este contexto, el papel aluminio funciona como una barrera conductora capaz de bloquear las señales electromagnéticas. De este modo, este recurso casero podría reducir la exposición a lecturas no autorizadas en espacios concurridos, como el transporte público o los aeropuertos.

Qué tan efectivo es envolver las tarjetas en aluminio para evitar fraudes

La efectividad del uso de papel aluminio para proteger tarjetas sin contacto genera consenso parcial entre especialistas: tiene una base científica, pero su utilidad depende del contexto. De acuerdo con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, los casos de robo de datos mediante tecnología RFID existen, aunque son poco frecuentes si se los compara con otras modalidades de fraude digital más extendidas, como el phishing o la clonación de tarjetas de manera tradicional. A su vez, distintos análisis del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología confirman que el bloqueo de señales con materiales conductores funciona desde el punto de vista físico, ya que puede interferir con la transmisión de datos.

De todos modos, también se señala que el alcance real de este tipo de ataques es limitado, dado que la lectura de tarjetas sin contacto requiere una proximidad muy reducida entre el lector y el dispositivo. En este sentido, envolver las tarjetas en papel aluminio puede sumar una capa extra de protección en situaciones puntuales, pero no reemplaza otras medidas de seguridad ni constituye una defensa esencial para la mayoría de los usuarios en su vida cotidiana.