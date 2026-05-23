Poner papel de aluminio en el módem de Wi-Fi: por qué los expertos recomiendan copiar este truco

Colocar papel de aluminio en el módem de wifi casi como un envoltorio puede resultar extraño y poco estético, pero los expertos aseguran que es la mejor forma de contribuir a una mejor distribución de la señal de Internet por toda tu casa. Este truco se volvió popular en las redes sociales por su efectividad, aprendé cómo ponerlo en práctica sin dañar tu dispositivo.

Cómo poner papel de aluminio en el módem de wifi y para qué sirve

Según los expertos en esta tecnología, el papel de aluminio tiene un efecto reflector. Así como sucede con la luz o el calor, también lo hace con las ondas de wifi que emite el módem.

Colocar papel de aluminio detrás de tu router de wifi podría contribuir a tu señal de internet en zonas donde llega de forma escasa (Fuente: Modernetdigital)

Las ondas de wifi son electromagnéticas y el aluminio es un metal conductor que las rebota. Colocar el papel detrás del router ayuda a concentrar la señal hacia las habitaciones donde más lo necesitás.

Esto surte efecto con los routers que poseen antenas, ya que al colocar el papel de aluminio se transforma en una “antena parabólica” que redirige la señal hacia un sector específico de la vivienda. Por ese motivo, si no querés que se expanda hacia “zonas muertas” (como la casa del vecino), deberías considerar su uso.

Tené en cuenta que si el papel de aluminio envuelve completamente el dispositivo o tapa las rejillas de ventilación, podría causar un sobrecalentamiento que afecte el rendimiento. Además, si lo ponés del lado equivocado, podés bloquear la señal y empeorar tu conexión.

Colocar aluminio detrás del módem de wifi

Cómo poner el truco en práctica