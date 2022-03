¿Por qué no hay que “tronarse” los dedos? La explicación de un médico que sorprende a todos

La costumbre de sonarse los nudillos es para muchos una sensación placentera pero, para otros, una sensación muy molesta. A raíz de esto, un médico publicó un video en TikTok, en donde da detalles de las complicaciones a futuro de esta práctica.

El doctor Karl Kruszelnicki (@drkarl) dice que tronarse los nudillos podría causar problemas más adelante. Afirma que esas personas podrían perder hasta el 75 por ciento de su agarre, lo que sería una verdadera lucha para abrir frascos, por ejemplo. “¿Has escuchado a la gente decir que tronarse los nudillos te dará artritis? Bueno, cuando ponés el dedo para ‘romperte’ la articulación, agrandás el espacio articular, el espacio entre los huesos, y esto succiona los ligamentos y hace que se forme una burbuja de gas. Sin embargo, la energía liberada es solo alrededor del 7% de lo que necesita para dañar el cartílago”, explica el en el video.

Un doctor explica por qué no hay que sonarse los dedos

“Un estudio involucra a un hombre crujiendo las articulaciones de su mano izquierda durante 50 años. Al final, no hay diferencia en la artritis entre esta mano y esa mano, pero una persona no es un tamaño de muestra adecuado. Otro estudio analizó a 300 personas que se hicieron tronar los nudillos en ambas manos durante 35 años y ¿adivinen qué? No tenían casos adicionales de artritis, pero tenían las articulaciones ligeramente hinchadas, lo que en sí mismo no es gran cosa y la fuerza de agarre era aproximadamente una cuarta parte de lo que debería haber sido. Así que no hay pruebas sólidas de que tronarse los nudillos provoque artritis”, continuó el especialista.

“Enviando esto a mi madre, INMEDIATAMENTE”, “Mostrándole esto a mi madre para finalmente demostrar que está equivocada”, “Me voy a poner nervioso”, ante este último comentario el médico, respondió amablemente: “¡Eres gracioso!”. Alguien más bromeó sarcásticamente: “Puede que no dañe los dedos, pero las personas pueden lastimarte porque odian escucharlo”.

¿Qué provoca el sonido?

Lo que causa el crujido en las manos es la creación de cavidades de gas en el líquido sinovial que hay entre los huesos. El crujido sucede en menos de 310 milisegundos. Los investigadores también detectaron que inmediatamente antes del crujido se crea dentro de las manos un flash blanco, aparentemente causado por el roce del líquido.

El experimento consistió en usar un mecanismo por el cual se insertaba el dedo en un tubo flexible que provocaba la tracción. Antes, durante y después de las pruebas se tomaron las imágenes de resonancia magnética a una velocidad de 3,2 fotogramas. Al producirse el crujido, las imágenes mostraron la rápida creación de la cavidad en el momento de separación de la articulación y la producción de sonido.