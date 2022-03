La esposa de Flavio Azzaro opinó de los polémicos dichos de su marido sobre la violación grupal en Palermo

Esta semana fue más que convulsionada para Flavio Azzaro. Tras estar en el centro de la tormenta por justificar la violación grupal sucedida el lunes en el barrio porteño Palermo, el sábado por la noche contrajo matrimonio con su pareja desde hace tres años, Sol Nobile. El festejo tuvo lugar en el Hipódromo de Buenos Aires. Según precisó la periodista Paula Varela en Socios del espectáculo (eltrece), la celebración fue “una fiesta bien futbolera”. “Mucha bola. La pasaron muy bien. Estuvieron hasta altas horas de la noche. Había distintas cosas, shows, cabina de fotos, donde se iban retratando las familias”, precisó.

Además, contó cómo y cuándo se conocieron: “Fue hace tres años. Se conocieron en el edificio. Eran compañeros de pileta. Bajó con una amiga, él con otro amigo, un mate va, un mate viene. A los cuatro meses, le pidió casamiento, vino la pandemia, decidieron viajar por el mundo, y él aprovechó para hacer un programa de tele en ese momento. Compraron sus alianzas ahí. Son de oro rosa”, contó.

La novia dialogó con una cronista del programa, y se refirió al feliz evento: “Felicidad. Ya pasaron los nervios, así que felicidad y alegría. La ceremonia fue emotiva, linda, estaban todos hermosos”. Sobre el vestido, reveló: “Es un diseño mío, lo armé con el modisto”.

Azzaro, en el centro de las críticas

Luego, Sol fue consultada por el revuelo generado a partir de las declaraciones de Azzaro. “¿Te afectó?” le preguntó la periodista, a lo que contestó: “No, ya estoy acostumbrada. Es así, son las reglas del juego. Él es muy verborrágico y dice lo que piensa, hay gente que le gusta y gente que no, ya está. Es así. Lo importante son otras cosas ”. Asimismo, el periodista respondió a la misma pregunta sin dudarlo: “No me importa. Una semana que no me la va a cambiar nada”.

La opinión de la esposa de Flavio Azzaro sobre los polémicos dichos de su marido

Qué dijo Flavio Azzaro

Seis jóvenes de entre 20 y 24 años fueron detenidos acusados de abusar sexualmente en grupo de una joven en el interior de un auto en el barrio porteño de Palermo, donde además secuestraron marihuana y pastillas de LSD.

Azzaro, que conduce el programa matinal de Crónica TV, profundizó en el tema con sus compañeros y encendió la polémica. “A mí me parece irrelevante si la chica consumió o no. Es violación y punto. No hay que ni debatirlo a ese tema, disculpame”, dijo el columnista Gustavo Chapur, a lo que Flavio respondió: “Pero si vos quisiste drogarte y, en algún momento, quisiste...”. Allí fue interrumpido por el locutor, que le reiteró: “Podés hacer lo que quieras, pero eso no habilita a que te viole un grupo de bestias”.

“Te estoy preguntando otra cosa. Lo que estoy preguntando, no en este extremo, pero le puede pasar a alguien que una persona que en un momento quiera algo y después se arrepienta de ese algo. Durante o después”, dijo Azzaro y siguió: “En ese caso, ¿cómo se evalúa? Supongamos que la chica en algún momento quiso tener sexo con alguno de ellos...”. Chapur lo volvió a cortar y le explicó: “No estaba en capacidad de dar su consentimiento. Era incapaz en ese momento”.

Flavio Azzaro

En tanto, Azzaro replicó: “Ellos pueden decir lo mismo, que estaban drogados y que eran incapaz de entender si ella estaba o no estaba drogada. Como estaban ellos”. Una vez más, su compañero le dijo: “No porque ella estaba indefensa y ellos sabían perfectamente lo que hacían. Eso está a la vista. Además, fue infraganti el delito”.

El repudio a Flavio Azzaro en las redes

El fragmento del programa fue viralizado en Twitter, donde personalidades del mundo del espectáculo hasta pidieron censurar al periodista. Uno de ellos fue Darío Barassi, quien escribió: “Hay gente que no debería estar en los medios. De verdad. Por ahí, yo soy uno de ellos para algunos, porque les puedo caer para el or... y es válido. Pero yo hablo de objetividad, de personas cuyas opiniones o especulaciones nefastas no pueden ser difundidas. Criterio”, escribió.

El repudio de los famosos a las declaraciones de Flavio Azzaro Captura

A su turno, el influencer Santi Maratea publicó un tuit alusivo el tema en el que se preguntaba por la presencia del conductor en la tele: “Che voy a hacer una pregunta e intenten no verla como un bardo sino como una pregunta seria que necesita una respuesta… ¿por qué Azzaro sigue trabajando en medios de comunicación?”.