Halló una extraña caja en la pared de su altillo y el contenido lo dejó sin palabras: “Alguien no quería que la encontráramos”

Un tiktoker hizo un descubrimiento escalofriante en su altillo y no dudó en compartir cada detalle con los usuarios. “Encontré esta caja cerrada en la pared de mi ático”, anunció GeeBeeTV (@geebeetv) y les preguntó a sus seguidores si querían ver qué tenía adentro. El contenido los dejó sin palabras.

“Esto es lo que 25 millones de ustedes querían ver”, dijo el usuario de TikTok en el último de los tres videos que compartió con su tenebroso hallazgo. Y reveló que encontró la llave para abrir la caja misteriosa escondida en un espejo que, sin importarle ningún tipo de maldición, no dudó en romper con un martillo. “La llave estaba sonando adentro de este espejo”, aseguró y agregó: “Alguien no quería que la encontremos, pero lo hicimos”.

Sin esperar demasiado, una vez que encontró la llave, el tiktoker se dispuso a abrir la caja y se encontró con cuatro objetos muy particulares. “Adentro había objetos realmente extraños, como este collar con un pequeño pendiente”, explicó y mostró el primero de los hallazgos.

También había “algo que parece una pieza quemada de una tabla ouija”, según describió. “Está cubierta de cera”, sostuvo el usuario. Los otros dos descubrimientos aportaron iguales dosis de intriga y terror: una segunda llave que todavía no se sabe qué abre, y un mechón de pelo gris que realmente provoca escalofríos.

La caja de madera cerrada también tenía un pentagrama tallado en un lado y las palabras galesas “peidiwch ar ryddhau”, que en español se traducen como “no soltar” o “no liberar”, según la interpretación que se le quiera dar. “No estoy seguro de por qué estaba escondida pero si hay una segunda llave puede haber otra caja”, se ilusionó el autor de video.

Desde que el tiktoker comenzó a mostrar los misteriosos hallazgos de su supuesta nueva casa, algunos usuarios empezaron a pensar que los videos eran en realidad un montaje. Sin embargo, hubo otros que se mostraron aterrorizados por las imágenes.

“Este es literalmente el argumento del 99% de las películas de terror”, opinó uno. “Yo diría que romper un espejo te da siete años de mala suerte, pero creo que eso es lo de menos a estas alturas”, sostuvo otro usuario. “Ahora sería un buen momento para quemar toda la casa”, comentó un tercero lleno de pánico.

“Anulo cualquier maleficio derivado de ver este video”, escribió otro de los seguidores y varios repitieron el mensaje, como para intentar repeler cualquier energía negativa. En apenas tres días, el video superó las 9 millones de visualizaciones, con casi 100 mil likes y un promedio de 20 mil comentarios.

Los usuarios más escépticos cuestionaron la veracidad de los videos y señalaron algunos detalles. “¿El pelo parece de peluca o se me hace a mí?”, se preguntó una seguidora y otra directamente se burló de los que piensan que es una historia real. “¿Pero en serio se lo creen? Jajajajaja”, escribió.

“Voy a fingir que este video es real... jajaja el collar no se ha oxidado en todo este tiempo, ajam”, observó otro usuario que tampoco se tomó en serio las imágenes.