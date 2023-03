Por qué nos cuesta ponernos de acuerdo con algunas personas

escuchar

Mucha gente se pregunta por qué nos cuesta tanto ponernos de acuerdo con ciertas personas. ¿Por qué el otro piensa y actúa como lo hace y, por lo general, de una manera que se encuentra muy alejada de la propia?

En ocasiones, aunque no seamos conscientes de ello, tenemos un estilo de liderazgo y de percepción muy diferentes al de los demás. Básicamente, esta idea podemos representarla a través de estos dos estilos de pensamiento:

1. El pensamiento lineal

La persona piensa en A, piensa en B, piensa en C. Primero, ve un árbol; luego, ve otro y, a continuación, otro. Es el camino largo. Es el tipo de pensamiento que poseen quienes son muy ordenados, detallistas y metódicos, y parecen tener todo bajo control. No permiten que se les hable de C, si primero no pudieron ver A y B.

El pensamiento lineal lo poseen quienes son muy ordenados, detallistas y metódicos Unplash

2. El pensamiento arbóreo

En este segundo estilo, la persona conecta todo con todo. Piensa en simultáneo. Es el camino corto. Es como si un ojo estuviera observando todo el bosque completo (a diferencia de la clase de pensamiento anteriormente expuesto que ve un árbol por vez). Aquellos que funcionan de este modo suelen ser muy intuitivos, pues ven el cuadro global y son capaces de percibir una multiplicidad de conexiones.

¿Cuál de los dos estilos es mejor? Ninguno. Ambos son buenos y se complementan. Sencillamente, cada uno posee sus fortalezas y sus debilidades.

El pensamiento arbóreo se destaca en las personas muy intuitivas Unplash

El primero es exacto, metódico, enfocado en el detalle, pero carece de creatividad. Mientras que el segundo es asociativo y abunda en creatividad, pero necesita un poco de método para ordenarse.

Cuando nos relacionamos con otro ser humano, es importante tener esto en cuenta y saber que las diferencias que puedan surgir en el vínculo no son obstáculos imposibles de superar; más bien se deben a las particularidades que cada uno tiene a la hora de percibir el mundo y elaborar todas las cuestiones y situaciones que se presentan a diario.