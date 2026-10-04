Por qué recomiendan colocar sal en un balde y para qué sirve

A la hora de limpiar el piso, siempre se buscan las mejores opciones para que el mismo quede reluciente. Aunque muchos productos químicos aseguran ser el ideal para dejarlo brilloso, libre de bacterias y distintas plagas, existe una técnica milenaria y mucho más económica que cumple con las mismas funciones. Se trata de colocar un puñado de sal al balde de agua con el que se limpiará.

Según explicó Exequiel Suppa, influencer de limpieza, en un video compartido en su cuenta oficial de Instagram (@exequielsuppa), la sal ayuda a desinfectar levemente y puede aportar un abrasivo suave. Sin embargo, no es recomendable emplearla en superficies delicadas como el mármol, el granito y maderas sin sellar.

Este truco es ideal para realizar una limpieza profunda (Foto: Pexels)

El creador de contenido también reveló cómo crear la mezcla perfecta para que todos los beneficios de la sal puedan ser utilizados correctamente en la limpieza del suelo. Primero, se debe colocar agua tibia en un balde hasta la mitad de su capacidad. Agregar media taza de vinagre, una cucharada sopera de sal y, por último, un chorrito de desodorante para piso.

Luego de verter todos los ingredientes, se recomienda revolver y colocar el trapo para dejar que absorba por unos segundos todos los elementos. “Lo pasas por todos lados de la casa y es perfecto. Pero obviamente, no se puede usar en mármol ni en pisos de madera que no estén sellados. Pero esto es lo mejor porque les deja un brillo tremendo y sirve para hacer una limpieza profunda”, señaló el experto.

La mezcla perfecta para limpiar el piso con sal

Por último, el experto aclaró en los comentarios de la publicación que no debe agregarse más de la sal señalada, ya que en grandes cantidades algunos granos de sal pueden rayar el piso. Antes de usar esta mezcla, también puede realizarse una pequeña prueba en uno de los bordes del hogar para descartar que la elaboración no dañe el suelo.

Aunque la sal es un complemento ideal para realizar una limpieza en profundidad ocasionalmente, la misma no reemplaza otros productos específicos para remover grasa, suciedad o desinfectar. Por lo que debe ser tomado como algo que complemente el aseo diario de la viviendas.