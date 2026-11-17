Epicuro fue un filósofo griego que vivió entre el 341 y el 270 a. C. Fundó su propia escuela y se lo conoce por su doctrina del hedonismo racional y el atomismo. Entre sus máximas más reconocidas se halla la 27, que dice: “De todos los medios que la sabiduría procura para alcanzar la felicidad, el más importante es la amistad”.

Esta frase aparece en las Máximas Capitales, una colección de cuarenta sentencias fundamentales recopiladas por Diógenes Laercio en su obra Vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres.

Para Epicuro, la sabiduría no es un ejercicio teórico abstracto, sino una terapia para el alma Agostino Scilla

Para entender el peso de la frase hecha por Epicuro, es importante sacudirse del prejuicio histórico, dicen los filósofos, que asocia erróneamente el epicureísmo con el desenfreno, el lujo o el hedonismo vulgar: “Comer y beber, que mañana moriremos”.

El filósofo heleno fundó su escuela en un espacio llamado El Jardín (Kêpos), un refugio comunitario a las afueras de Atenas donde hombres y mujeres, libres y esclavos, vivían de forma austera, cultivando la filosofía y la convivencia. De allí que construyó un ambiente propicio para generar vínculos cercanos diferentes a lo que concebían sus colegas.

La frase desglosada

Para Epicuro, la sabiduría no es un ejercicio teórico abstracto, sino una terapia para el alma (un tetrapharmakos o remedio cuádruple). Es la herramienta práctica que nos enseña a calcular qué deseos son verdaderamente naturales y necesarios para vivir bien, apartándonos de las ambiciones vanas como la fama o el poder.

En cuanto a la felicidad, el autor no la entiende como un éxtasis eufórico, sino como una vida imperturbable, libre de dolor físico (aponía) y de angustia mental (ataraxia).

Para Epicuro, la felicidad se encontraba en la amistad, que se conseguía fuera de la política y el poder Shutterstock

Mientras que los filósofos políticos clásicos (como Aristóteles) consideraban al ser humano un “animal político” (zoon politikon) cuya felicidad se realizaba participando en la ciudad (polis) y en las instituciones públicas, Epicuro propuso la retirada de la vida política. Consideraba que la política era una fuente inagotable de temores, envidias y zozobra; por este motivo, consolidar la amistad sería difícil.

De este modo, Epicuro entendía que la autarquía (la autosuficiencia del sabio) no significa aislamiento ni autosuficiencia absoluta de ermitaño, sino la capacidad de rodearse de vínculos horizontales, seguros y sinceros donde el miedo desaparece.