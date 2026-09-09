El método que recomiendan los jardineros para hacer crecer el romero en agua y dejar de comprarlo

El romero (Rosmarinus Officinalis), una planta medicinal y aromática autóctona de las regiones mediterráneas, se destaca por sus compuestos bioactivos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, y por la sencillez de su propagación doméstica.

El consumo de sus infusiones contribuye a mejorar la digestión, aliviar dolores de cabeza y combatir el cansancio, mientras que su uso tópico en el cabello estimula el crecimiento.

Loe especialistas recomiendan el método de reproducción por esquejes en agua como una alternativa económica y eficiente para obtener nuevas plantas en el hogar, y dejar de comprarlo en los supermercados.

Las ramas frescas desprenden su característico aroma

Qué hacer para que crezca en agua

En el ámbito de la botánica doméstica y la jardinería, el romero resalta por su capacidad de desarrollar raíces a partir de sus tallos.

El procedimiento consiste en colocar una ramita limpia en un vaso con agua para estimular la aparición de brotes radiculares, los cuales suelen manifestarse tras varias semanas de cuidados.

Las principales ventajas de esta técnica incluyen:

Sencillez y economía: Permite multiplicar la planta de forma accesible y sin necesidad de utilizar tierra durante las etapas iniciales.

Permite multiplicar la planta de forma accesible y sin necesidad de utilizar tierra durante las etapas iniciales. Control visual: Ofrece la posibilidad de monitorear directamente el crecimiento de las raíces para determinar el momento adecuado de trasplante a una maceta.

Para garantizar el éxito del proceso, los expertos sugieren seleccionar un tallo joven y verde, despojando de hojas la sección que permanecerá sumergida. Este paso resulta decisivo, ya que el contacto prolongado de las hojas con el agua favorece la proliferación de bacterias y la posterior pudrición del esqueje.

Con la debida paciencia y mantenimiento, este recurso permite aprovechar eficazmente cualquier ramita disponible en el hogar.

Propiedades medicinales del romero

El perfil fitoterapéutico del romero se debe a la presencia de flavonoides, terpenos y ácidos fenólicos, compuestos bioactivos que le otorgan propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antiespasmódicas y diuréticas. La preparación habitual para aprovechar estos beneficios es la infusión, la cual se elabora colocando las ramitas en agua caliente y dejándolas reposar antes de filtrarlas.

No obstante, los especialistas enfatizan la importancia de tomar precauciones previas a su ingesta. Debido a que los componentes del té de romero pueden interactuar con ciertos medicamentos, se aconseja consultar con un médico tratante antes de incorporarlo a la rutina personal.

Por otro lado, aunque diversas investigaciones han analizado los efectos antioxidantes y antimicrobianos de los extractos y aceites esenciales de romero, estos resultados responden a concentraciones específicas y no deben confundirse con la simple presencia de la planta en agua.

¿Cuáles son los beneficios medicinales del romero?

El romero contiene compuestos bioactivos como flavonoides y ácidos fenólicos que aportan propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y digestivas. Consumido en infusión, ayuda a mejorar la digestión, combatir el cansancio y aliviar dolores de cabeza.