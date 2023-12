escuchar

El Día del Camionero se celebra cada 15 de diciembre en la Argentina, en honor a todos los trabajadores de este sector en el país. La fecha fue elegida en recuerdo al primer Convenio Colectivo de Trabajo, considerado como una de las jornadas claves de este gremio, que dio lugar a la creación de su sindicato, que desde hace décadas trabaja para continuar con sus mejoras laborales.

¿Cómo surgió el primer gremio de Camioneros?

El 16 de marzo de 1943 se creó el Sindicato de Camioneros, la primera asociación en el país, con el fin de trabajar por los derechos y las mejoras salariales de este sector. Sin embargo, no fue hasta 1955 cuándo esta agrupación recibió la personería gremial. Fue mediante la Resolución Nº144 otorgada por el Ministerio de Trabajo y Previsión de la Nación, qué fue reconocido formalmente como un gremio.

Diez años más tarde, crearon la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas. Esta organización agrupaba a todos los gremios camioneros del país, con el objetivo de unificar criterios y nuclear sus reclamos y objetivos.

El sindicato de Camioneros se creó en 1943, pero obtuvo la personería gremial recién en 1955 Prensa Camioneros

El 15 de diciembre de 1967, se celebró el primer Convenio Colectivo de Trabajo, fecha que inspiro este día. Durante esta jornada se debatió sobre los avances, planes y requisitos que este sector deseaba obtener a futuro. Este día es considerado como una fecha importante para el gremio, ya que permitió a sus empleados y afiliados conseguir mejores condiciones laborales y conquistar derechos. De esta manera, de manera unánime se decidió recordar esta fecha celebrando anualmente el Día Nacional del Camionero.

La actividad camionera en Argentina

De acuerdo a la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, para el 2022 existían al menos 200.000 camioneros en actividad en la Argentina. La mayoría pertenece al Sindicato de Camioneros, liderada por Hugo Moyano y con su hijo Pablo Moyano a cargo de la Secretaria General. El dirigente fue reelecto por novena vez en las elecciones de septiembre, renovando su mandato hasta el 2027.

¿Cómo es el trabajo de los camioneros?

Existen ciertos parámetros establecidos mediante la ley, que estipulan la modalidad de trabajo de los colaboradores de este gremio. Al ser un trabajo presencial, los choferes no podrán trabajar más de 180 horas al mes. Es decir, podrán conducir este tiempo como máximo y sin excepciones, de manera que no comprometa la seguridad vial. Es importante aclarar, que esta carga horaria no podrá disponerse en un plazo menor de 21 días.

Por su convenio colectivo de trabajo, los choferes no pueden trabajar más de 180 horas al mes Marcelo Manera

Asimismo, el Sindicato de Camioneros establece que todos los conductores tienen derecho a un descanso que deberá ser ininterrumpido y de 8 horas. Este podrá tomar lugar cada 24 horas de trabajo registradas. Los choferes no están autorizados para manejar por más de cinco horas seguidas, obligándolos a realizar un descanso de dos horas por cada cinco trabajadas. Si se trata de trayectos más corros o franjas horarias menores, podrán gozar de un receso de 24 minutos por hora de trabajo efectuada. Estos descansos deberán realizarse en algunos de los lugares habilitados por el sindicato, que no comprometan con la circulación de otros vehículos.