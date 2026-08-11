Por qué siempre deberías hacer check-out en la recepción de los hoteles, según expertos

Un relevamiento de la revista especializada en viajes Travel + Leisure advirtió que abandonar el hotel sin hacer check-out genera demoras en las tareas de limpieza y perjudica a las personas que necesitan entrar antes del horario establecido.

El fundador y director ejecutivo de Roomza, Curtis Crimmins, con veinte años de trayectoria en el sector hotelero, explicó que avisar cuando uno se retira “dejó de ser un simple trámite obligatorio para convertirse en una cortesía entre los mismos pasajeros”.

Según detalló el especialista al medio citado, cuando una persona deja la habitación antes del límite, pero sin avisar, el personal mantiene el cuarto como ocupado hasta el horario oficial de salida, lo que puede ocurrir varias horas después de la partida real del huésped.

Al no avisar cuando uno se retira de la habitación, se la registra como ocupada hasta el horario máximo de salida

Crimmins afirmó: “El mayor impacto lo van a sentir los huéspedes que esperan hacer el check-in temprano, no el personal del hotel”. A modo de ejemplo, el ejecutivo explicó que una habitación puede estar vacía a las 8, pero el hotel no la va a registrar como disponible para limpiar hasta las 12 si el cliente no informa que se fue.

El margen operativo para desinfectar y ordenar los cuartos suele ser corto para darse de modo conjunto. Habitualmente, la hora límite para dejarlo es entre las 11 y las 12, mientras que el ingreso se fija entre las 14 y las 15. En ese intervalo, la limpieza estándar por habitación demanda entre 25 y 30 minutos.

A este escenario se suma la falta de empleados en el sector. Según reveló una encuesta realizada en 2025 por la Asociación Americana de Hoteles y Alojamiento, el área de limpieza es el departamento que tiene la mayor falta de personal en toda la industria.

Avisar que se abandonó la habitación puede ayudar a otro pasajero que necesite ocuparla Aníbal Greco

Para colaborar con esta situación, el experto citado sugirió dejar la tarjeta en la recepción e informar al empleado sobre la partida, o seleccionar la opción de salida dentro de la app en las grandes cadenas.

“Una despedida silenciosa no va a descontrolar el funcionamiento de un hotel, pero se acumulan, especialmente durante los períodos de gran afluencia como el verano”, remarcó Crimmins al respecto.

En ese sentido, concluyó: “Si tenés pensado dejar tu habitación temprano, avisanos. Es el favor más barato y fácil que puede hacer un huésped que se va, y no tenemos otra forma de obtener esa información”.

A la hora de viajar y reservar hospedaje, los especialistas también recomiendan: planificar y reservar con anticipación, comparar precios de manera sistemática, aprovechar el desayuno incluido y revisar políticas de cancelación.