Pronóstico del tiempo: primer ataque del dragón

Escenas del capítulo anterior:

La tregua térmica fue rota unilateralmente por un furibundo ataque del Dragón. Inesperadamente la bestia sometió con sus bocanadas a la ciudad y acabó con todo rastro de la primavera. El humor de los ciudadanos descendió a los subsuelos y el pánico térmico se apoderó de la ciudad. Usando sus fauces como lanzallamas el coloso transformó a Buenos Aires en una sucursal del infierno y muchos temieron por el regreso definitivo a las temperaturas del inframundo. Desde la clandestinidad se empezaba a planear la contraofensiva. Hacia el final del episodio comenzaba la “Operación Frescolari”, la táctica que permitiría reconquistar la ciudad para el domingo. El plan para salvar la primavera ya estaba en marcha.

Jueves: el dragón ataca de nuevo

Comienza otro día difícil para los laburantes en la ciudad, otra jornada donde deberán soportar el rigor de las altas temperaturas. A pesar de las malas noticias térmicas habrá algunas variables que se sumarán y que podrían ayudarnos a sobrellevar mejor el jueves. La primera es la llegada de nubosidad alta, un manto de cirrus que si bien podrá verse traslúcido y no restaría luminosidad al día oficiará como una suerte de “media sombra”, lo que podría ser toda una diferencia a la hora de caminar bajo el sol. Otra diferencia será la rotación de viento vespertina, ya no será un día con constante descenso de aire caliente, a media tarde podría entrar de manera tímida aire más fresco desde el río como para favorecer el descenso nocturno de la temperatura. De todas formas empezaremos con el mercurio largando desde los 21°C para que a media mañana comience el sprint del termómetro en busca de una nueva tarde de calor extremo pudiendo superar los 34°C vespertinos. Solo queda esperar que la veleta nos ayude con la atenuación térmica nocturna en un posible cierre con 26°C.

Viernes: maldición, va a ser un día hermoso

El viernes repetirá parte de la nubosidad y de los movimientos de veleta del día anterior aunque no habrá mayor consuelo. Seguiremos inmersos en una masa de aire calurosa y hasta que no haya una remoción completa por parte de un frente frío deberemos conformarnos con migajas atmosféricas que le impidan al termómetro alcanzar valores disparatados. La mínima de 20°C garantizará salir de casa y no cocinarnos desde temprano, toda una diferencia con un evento veraniego de similares características. Empezaremos con viento caliente desde el norte para pasar a viento más fresco desde el este, habrá que ver cómo jugará la inyección de humedad desde el río, podría terminar siendo un mal negocio a pesar de estimar una máxima un poco más baja, en torno a los 32°C. La noche podría ofrecer un par de horas de viento sudeste como para recortar en 24°C ofreciendo una temperatura nocturna un poco menos incómoda que nos permita dormir.

Sábado: primavera que no llega

En un principio el sábado iba a representar la salvación pero finalmente no habrá redención térmica. El ingreso de aire frío se retrasa y todo indica que estaremos ante un nuevo escenario de calor intenso. Si bien se estima que no alcanzaremos valores extremos se proyecta otra jornada con 32°C donde la sensación térmica podría hacer el resto para llevarnos a una percepción más alta. También se cancela el escenario de nubosidad salvadora, se empieza a configurar una jornada con cielo mayormente despejado. Claro que estas variables enmarcadas en un fin de semana podrían significar que muchos no la padezcan como en los últimos días. Hacia la noche llegará el gran momento, se intensificará el viento y comenzará a llegar viento desde el sur para el alivio de todos. No se esperan precipitaciones porque nuestra alta atmósfera es un secante pero viviremos esa grata sensación de aire frío entrando para clausurar definitivamente el evento de calor extremo.

Domingo: vuelve la calma

La jornada dominical será el gran día por el cual estuvimos esperando. Viento frío con intensidad moderada durante toda la madrugada para un amanecer en 16°C manteniéndose durante toda la tarde con el agregado de la vuelta de la nubosidad como para que el sol se tome el día. Será un verdadero respiro térmico con el termómetro llegando solo a 24°C. A la hora de salir será una jornada mucho más cómoda y agradable que el sábado.

Spoiler alert

La entrada de aire frío no solo se sostendrá, sino que se renovará con más reingresos. Se le sumará la probabilidad de precipitaciones para lunes y martes. Lo más llamativo es el absoluto contraste térmico con estos días, las máximas de la semana que viene rondarían los 20°C.

Eso es todo, amigas y amigos. Si bien son días difíciles hay pequeñas diferencias con el período estival. La salida más tardía del sol y su puesta más temprana nos dan un respiro a la hora de sobrellevar las altas temperaturas, por eso no se llega a armar una ola de calor porque las mínimas no son tan altas como en un episodio veraniego. Hasta la potencia solar no es la misma, los valores de watts por metro cuadrado y los índices de radiación no son los estivales, son altos pero no asesinos como en enero. De todas formas es el primer sopapo térmico y nos agarra desaclimatados, lo importante es entender que este calor no llegó para quedarse, no se instala en absoluto un escenario estival anticipado. A partir del domingo la primavera vuelve a sus funciones, hasta entonces seguiremos fastidiosos y malhumorados, quizás este evento nos sirva para valorar las últimas semanas que nos separan del impiadoso verano en el cemento porteño.

Hasta la semana que viene.

@JopoAngeli