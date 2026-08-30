Protagonizó el video de Baby Shark a los siete años y hoy luce irreconocible: el anuncio que hizo y acaparó toda la atención

Park Geon-roung es un actor y cantante surcoreano que saltó a la fama por interpretar el videoclip “Baby Shark” en 2016. Ya pasaron 10 años y ese pequeño se volvió un joven adulto que apostó recientemente por el lanzamiento de su primera canción solista. Así está hoy.

El 20 de agosto, Geon-roung retornó a la escena musical con una obra de su autoría. Lo anunció a través de su cuenta de Instagram y sorprendió a sus seguidores por el aspecto que tiene una década después de haberse convertido en el cantante de K-pop más conocido en todo el planeta.

"Wave", la nueva canción de Baby Shark Boy

Cuando se publicó la canción “Baby Shark”, se utilizó la actuación de Geon-roung como protagonista y cantante. La escena muestra a un niño vestido de tiburón bebé que recrea el momento en que una familia de tiburones, desde los abuelos hasta los más pequeños, salen a cazar. La letra de este tema es muy pegadiza y fue preparada para que los infantes puedan recordarla fácilmente.

El video acumuló en pocos meses 17.000 millones de reproducciones en YouTube y se volvió el video más visto en la historia de la plataforma, superando ampliamente al primer material audiovisual que se subió allí mismo y que acumuló 388 millones de vistas.

El increíble cambio de Park Geon-roung (Fuente: Instagram/@geonroung)

Geon-roung conservó su nombre artístico y ahora se hace llamar: Baby Shark Boy. Tiene 17 años y a su primer sencillo lo bautizó como: “Wave”. Allí aparece en colaboración con el rapero Joohoney del grupo de k-pop Monsta X.

En un comunicado a The Pinkfong Company, dijo: “Siempre estuve muy agradecido por el hecho de que sigan recordando el video en el que aparecí cuando era niño. Si hace 10 años bailaba al lado de “Baby Shark”, ahora quería hacerles escuchar mi propia voz y las historias que yo mismo escribí. Me alegra poder compartir este nuevo inicio con quienes me recordaron por tanto tiempo, y deseo mostrarles cómo seguiré creciendo en el futuro”.

Park Geon-roung tiene 17 años y lanzó su propio sencillo (Fuente: Instagram/@geonroung)

Y agregó: “Este proyecto tiene un gran significado, ya que no se limita a traer de vuelta al ‘niño del video’, sino que le permite [a Park Geon-roung] contar su propia historia por sí mismo. Transmitiremos el nuevo comienzo de Baby Shark Boy con total autenticidad”.

El cantante se hace llamar Baby Shark Boy (Fuente: Instagram/@geonroung)

The Pinkfong Company es la empresa surcoreana que se encargó de producir “Baby Shark”. Ahora anunciaron que preparan un documental sobre los preparativos del cantante para desarrollar esta letra que es íntegramente de su autoría. El registro audiovisual lo acompaña desde que tomó la decisión de volver a los videos y la música comercial hasta el día del lanzamiento de “Wave”.

Según adelantó Park Geon-roung en su cuenta de Instagram, en la que tiene cerca de 190 mil seguidores, en los próximos meses podría llegar nuevo material, por lo que pidió que todos sus fans estén atentos.

Acerca de la canción, se cree que se originó en los Estados Unidos en la década de los 70 y se cantaba con frecuencia en los campamentos de verano infantiles. La canción, que repite la frase “Baby shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo”, es “atractiva para los niños, aunque posiblemente molesta para los adultos”, afirmó el analista de medios Kevin Chew, de la Universidad Tecnológica de Nanyang.

En noviembre de 2020, el video de Baby Shark se convirtió en el más visto de YouTube. Generó aproximadamente la mitad de los ingresos de Pinkfong en los años inmediatamente posteriores a su lanzamiento y sirvió de plataforma para la creación de nuevo contenido y productos.