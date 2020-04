Puertas adentro. Así entrena un grupo de running para no perder la motivación

Jimena Barrionuevo Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de abril de 2020 • 00:09

Casi 70 km por semana. Esa era la distancia que cubría semanalmente Alejo Martínez (39) según la planificación de sus entrenamientos y que el 5 de abril pasado lo hubieran llevado a correr los 42k de la maratón de La Pampa. Dos días dedicados al fortalecimiento más cinco exclusivos en los que hacía fondos, pasadas y cambios de ritmo. Así cumplía con gusto y esfuerzo con lo que estaba pensado y planeado para él. Sin embargo, hace ya un mes y con el decreto de la cuarentena obligatoria, su días dedicados al running se vieron modificados, como los de muchos otros corredores.

"En mayor o menor medida todos perderemos algo. Y, en el mejor de los casos, ese algo será material", asegura el profesor de educación física y entrenador de atletismo Oscar Ojeda mientras planifica la semana de entrenamiento de Az Team , el grupo de running que dirige. "Es fácil sentirnos limitados para aquello que nos daba placer, y en ese contexto encontrar motivación. Pero aquí es donde todos tenemos un desafío que nos puede dejar un aprendizaje. Ser felices con los recursos que tenemos a mano. Hay muchas herramientas para seguir entrenando en casa . ¿Y qué pasa en/con nuestra cabeza? Es el momento de entrenar la paciencia, la empatía, de aprender a sobrellevar la adversidad de la mejor manera posible".

Con sedes en los barrios de Palermo y Recoleta en la ciudad de Buenos Aires y también en Vicente López, Tigre y San Fernando, hace ya más de un mes que, en medio de la pandemia del coronavirus, los alumnos dejaron de entrenar al aire libre para volcarse a la nueva propuesta de ejercicios puertas adentro que adquirió nuevos formatos. Para todos ellos, los cuatro o seis entrenamientos semanales que realizaban para llegar a sus objetivos de la mejor forma posible, se vieron desde luego modificados.

"Empezamos implementando tutoriales para trabajar distintos aspectos que hacen al entrenamiento de running. Siempre sobre la base de ejercicios de alguna manera conocidos por los alumnos. Y, en ese sentido, si bien remarcamos la importancia de ejercitarse -y por no más de 30 o 60 minutos cada vez de acuerdo a la planificación que haga el entrenador-, también señalamos la necesidad de no excederse en el entrenamiento . Eso puede derivar en lesiones que, precisamente, es lo que no buscamos en estos momentos", explica el entrenador que tiene más de 20 años de experiencia en el deporte.

Y es contundente. Ningún entrenamiento que se haga en casa va a ser similar al de running (excepto que el alumno tenga cinta, rodillo o algún equipo similar). Sin embargo, junto a los profesores que lo acompañan en su trabajo, se mantiene optimistas sobre las posibilidades que permiten las circunstancias. El trabajo de la fuerza, la estabilidad y la técnica de carrera son algunas de las opciones que ofrece el abanico de alternativas para moverse desde casa.

Marcelo Martín, del grupo de San Fernando y su hijo Toto de 11 años.

"Estoy en plena recuperación de una tendinitis de Aquiles. Y por ese motivo no estaba corriendo cuando empezó la cuarentena. En su lugar, había empezado a pedalear. Ahora, desde casa, sumé entrenamientos de fuerza y eso me permite estar todos los días activo", cuenta Marcelo Martín (40) que concurre a la sede de San Fernando. "Si bien tengo muchas ganas de salir, la estoy llevando bastante bien. Aprovecho para ejercitarme con mis hijos y eso hace que todo sea más llevadero. Siempre hay que buscar el lado positivo de las cosas".

Movimiento y pedagogía

Desde Az Team aseguran que los procesos de entrenamiento en el mediano y largo plazo para la concreción de los objetivos que se proponen los corredores son fundamentales. "Y hoy aprovechamos la necesidad de estar puertas adentro para hacer pedagogía y énfasis en aspectos que en otro momento no son tan considerados pero que son básicos para el tipo de entrenamiento que realizamos", agrega Matías Baez, otro de los profesores del team y responsable de la sede de Vicente López. "Las redes sociales nos permiten tener la atención de nuestros corredores para brindarles no solamente entrenamiento y movimiento sino información muy valiosa para que puedan aprender o reforzar conocimientos sobre la actividad que son fundamentales en los entrenamientos", agrega.

Con esa premisa como guía, también se organizan charlas con referentes del running y las disciplinas al deporte vinculadas. Jorge Ariel Castillo, Profesor de Educación Física, corredor, y autor del libro Kilómetros a tus pies ; Adriana Hidalgo, corredora sanjuanina de ultra distancia y Ezequiel "Tati" Pauluzak, uno de los exponentes del Trail Running en Argentina, fueron algunos de los expertos invitados que ya compartieron sus experiencias con los alumnos e interesados que se sumaron a los vivos.

"Todo lo que hago en cuarentena lo tomo como una gran y larga pretemporada en la que por primera vez -y por fuerza mayor- le doy absoluta prioridad al trabajo de fortalecimiento y no tanto a los fondos o a las pasadas, que suelen ser las opciones preferidas dentro de mis entrenamientos", relata Constanza Jáuregui (55), de la sede de Palermo, que se estaba preparando para correr el Raid de los Andes, una prueba en tres etapas que se realiza en Jujuy y Salta y que cubre unos 60k totales.

Constanza Jáuregui de la sede Palermo. Estaba preparando El Raid de los Andes, una carrera de 60k que se corre en tres etapas en Salta y Jujuy.

Pilares desatendidos

A la hora de poner el cuerpo en movimiento, el objetivo es mantener a los alumnos interesados con diferentes propuestas. El foco ahora esta puesto en trabajar aquellos aspectos a los que en condiciones normales muchos no dedican el tiempo necesario, pero que son básicos para mantener una estructura en óptimas condiciones. Fortalecimiento, técnica, elongación, se encuentran entre los pilares fundamentales y suelen ser puntos débiles en gran parte de los corredores sociales.

Paula Di Giacomi (38) estaba entrenando para correr los 42k de Patagonia Run el pasado 3 de abril. Había tocado su pico máximo de entrenamientos con los fondos de cuatro horas con desnivel, un promedio de 55 km semanales y se sentía entusiasmada de ir tras su objetivo. "Al principio me sentía perdida y frustrada de estar encerrada en casa si poder salir a correr. Pero con el correr de los días y la adaptación del cuerpo a las rutinas que nos proponen los profesores, le fui tomando el gusto. Hoy me siento bien. Extraño correr, obvio, pero quiero llegar fuerte y con buena energía al momento en que podamos volver a salir a correr".

Paula Di Giacomi, de la sede Palermo de Az Team.

"Trabajamos con ejercicios que los alumnos conocen y que resultan seguros tanto para ellos como para nosotros, los profesores, que lamentablemente no podemos monitorearlos de cerca, como solíamos hacer", señala Vanina Di Paola, profesora del grupo. Como en las rutinas al aire libre, cada entrenamiento comienza con una entrada en calor, sigue con el trabajo planificado para esa jornada y culmina con una vuelta a la calma. Además, en la semana se suma un día carga y una propuesta de cardio HIIT o entrenamiento de intervalos de alta intensidad, fuerza y resistencia que combina ejercicios anaeróbicos y aeróbicos.

Alejo (39) de la sede Vicente López. El 19 de abril de este año iba a correr los 42k de la maratón de Santiago de Chile.

"El HIIT se trabaja en bloques en los que la frecuencia cardíaca aumenta y genera una sensación similar a la que se produce al momento de correr. Claro, no es lo mismo. Pero es un acercamiento a una sensación de trabajo a la que los alumnos están acostumbrados ", explica la entrenadora.

El descanso también forma parte del entrenamiento. "Como estamos en casa, la gente cree que tiene que moverse y mucho. Eso es un error. Dentro de un entrenamiento planificado y organizado, hay un día descanso para que el cuerpo pueda bajar el nivel de fatiga, de estrés y recuperarse. Es muy importante y, junto con la alimentación equilibrada, forma parte del entrenamiento invisible. El objetivo es mantener a los alumnos en forma y tener una interacción con ellos. Esta es una carrera que ganamos entre todos, y cada uno desde casa", concluyen.