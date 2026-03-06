La semilla que ayuda a refrescarse y cuida la masa muscular

El nutricionista Diego Sívori visitó los estudios de LN+ para revelar cuál es la semilla seca y comestible que ayuda a refrescarse y que promueve el fortalecimiento de la masa muscular. Además, reveló cuáles son los “tres grandes mitos” alimenticios y la bebida alcohólica que más resaca provoca.

“Para todos aquellos que quieran refrescarse durante esta época del año sin desatender la masa muscular, coman legumbres frías”, aconsejó Sívori.

En consonancia, Sívori aludió a “un imbatible”. “Muchos dicen que, al ser un carbohidrato, digerirlo es muy difícil, cuando en realidad pasa al revés. No hay nada más fácil de digerir que un plato de arroz”, reveló el nutricionista.

Acto seguido, el médico aclaró: “Para obtener estos resultados, es mejor consumir el arroz blanco que el integral”. “Y con esto que te digo del arroz, también corre para la pasta. Porque en estos dos alimentos, el gran problema son sus amigos. Es decir, el queso, las salsas y los embutidos”.

Cómo interpretar las calorías

“Comer caliente no significa comer calórico. Y comer frío no significa comer bajo en calorías”, explicó Sívori. “Y el ejemplo máximo de esto es el helado. Muchos dicen, ‘me compro un heladito para refrescarme’, cuando, en realidad, ese alimento se va a traducir rápidamente en calorías”, agregó.

Para explicar el impacto que ese consumo produce en nuestro organismo, el especialista mencionó: “El cuerpo no puede aprovechar las calorías completas. Es decir, de ese helado, el 70% se va a traducir en calor corporal, y el 30% restante, en energía. Por todo esto, decir que tomar helado refresca, es un mito”.

Sívori, presente en los estudios de LN+

Tres mitos

Además del característico postre, Sívori completó el podio con otros dos alimentos.

“Los tres grandes mitos son que un helado, una cervecita o un paquete de papas te refrescan. Posiblemente sean las tres cosas que más se consuman en esta época del año y las tres provocan calor”, reveló el nutricionista.

Según Sívori, el brócoli no logra la misma adhesión que las papas fritas

En referencia a las papas fritas, agregó: “Es sin dudas el alimento más adictivo del mundo. Porque combina carbohidratos, grasas y crocancia. Activa en el cerebro los centros hedónicos. Es decir, que busca placer". “Lo más probable es que, al abrir un paquete de papas fritas nos lo comamos entero, cosa que con un paquete de brócoli no pasa”, remató Sívori.

A más color, más resaca

En su visita a los estudios de LN+, el director de la licenciatura en Nutrición de la UADE fue consultado sobre las bebidas alcohólicas que más resaca provocan. “Sin dudas son aquellas que tienen algún tipo de coloración. En esta época del año el mejor ejemplo son los aperitivos”, subrayó Sívori.

Sobre la fijación de grasas y el consumo de alcohol, expuso: “El ingreso calórico es una autopista. Por ejemplo, si metes mucho exceso con el alcohol, después el cuerpo te va a pedir una demanda muy grande de energía. Y todo lo que sobra se va a tus reservas grasas del abdomen”.

En meses de calor, el consumo de cerveza crece exponencialmente Blossom

En palabras de Sívori, “un vaso de cerveza o una copa de vino tienen un nivel de calorías muy cercana. La única diferencia está en que la cerveza te hincha más”.

El azúcar en las frutas

Más allá del helado y la cerveza, otra tentación del son las frutas de estación. “En esta época, el melón y la sandía son muy buscadas, porque aportan un gran nivel de agua”, explicó el especialista.

El melón, una de las frutas más nobles que ofrece la época estival Pixabay

“Respecto al nivel de azúcar, en una rodaja de sandía el mismo no equivale ni siquiera a un caramelo”, reveló Sívori. Sobre este fruto, agregó: “Te da saciedad, te hidrata y aporta fibra”.

“Otro tip muy bueno es congelar uvas: dejarlas unas horas en el freezer nos permite obtener un snack saludable imbatible”, remató el médico.