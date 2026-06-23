Qué dice la psicología de las personas que toman nota a mano durante una reunión

En la era digital, donde las tablets, laptops y celulares se volvieron otra opción para realizar anotaciones, el papel todavía es preponderante para muchas personas que eligen plasmar sus ideas a mano. Esta actitud esconde un tipo de personalidad y ciertas características que definen al individuo frente al resto. Enterate qué entiende la psicología por esto.

Escribir en papel ayuda a la concentración y a establecer una mejor conexión neuronal. Es un hábito que mantiene a la persona en el “aquí y ahora” y permite no depender de las pantallas, en un contexto donde abundan.

Aquellos sujetos que llevan un cuaderno y una lapicera tienden a ser más resolutivos, resumen mejor y organizan la información de un modo comprensible (Fuente: Pexels)

Durante las reuniones de trabajo o las clases, aquellos sujetos que llevan un cuaderno y una lapicera tienden a ser más resolutivos, resumen mejor y organizan la información de un modo comprensible para el resto de sus compañeros, a diferencia de los individuos que, con una computadora, transcriben literalmente lo que se expresa, sin la posibilidad de acortar e identificar lo que realmente es importante. Así se identificó gracias a un estudio que se formuló en la Universidad de Los Ángeles y que se publicó en Psychological Science.

Los sujetos que escriben a mano tienen un mayor nivel de atención sostenida y procesan mejor los estímulos externos. De acuerdo a un análisis de la Corporación Británica de Radiodifusión en 2024, “escribir en cursiva puede activar vías neurales específicas que facilitan y optimizan el aprendizaje y el desarrollo del lenguaje en general”.

Además, se reconoció que este hábito estimula áreas del cerebro que permanecen inactivas cuando se escribe utilizando un teclado, por lo que se promueve la activación de diferentes redes neuronales involucradas en el proceso de aprendizaje de letras.

La escritura a mano favorece la concentración y la autocrítica Karolina Grabowska STAFFAGE - (Fuente: Pexels)

Desde la psicología y neurología se entiende que escribir a mano permite dar mayor profundidad a la información, lo que acciona una serie de funciones cognitivas complejas que permiten seleccionar, ordenar y sintetizar, que fortalecen la memoria y la capacidad de análisis.

Un aspecto a tener en cuenta es que la escritura digital o con un teclado construye una mecanización de los movimientos y establece un modo continuo para las letras y la puntuación sin la necesidad de utilizar el pensamiento crítico sobre el texto escrito.

Beneficios de escribir a mano:

Fortalece la capacidad lógica, la asociación de ideas y los pensamientos, lo que se traduce en una mejor organización y optimización de la información.

Pasar los pensamientos al papel hace que sean tangibles, que exista un trato diferente con las ideas, lo que contribuye a modificarlas en el acto y hacer anotaciones superpuestas que conducen a soluciones mejores.

Ayuda a mejorar la memoria. Lo que está en papel queda; el archivo digital se olvida.

Libera emociones y sentimientos.

Activa el pensamiento crítico.

Aumenta el autoconocimiento y la inteligencia emocional.

Permite identificar distorsiones cognitivas y creencias irracionales. Contribuye a esclarecer pensamientos y tener coherencia sobre los mismos.

Sirve para establecer metas y cumplirlas.

¿Cómo ponerlo en práctica?

La escritura a mano acciona una serie de funciones cognitivas complejas que permiten seleccionar, ordenar y sintetizar la información (Fuente: Pexels)

Por más sencilla que parezca la escritura digital, el esfuerzo de hacerlo sobre un papel puede ayudar a tu cerebro más de lo que esperás. En cada reunión laboral, clases o incluso si estás en un momento de introspección, tené a tu lado un cuaderno y una lapicera que te permitan plasmar tus pensamientos, emociones o un resumen de lo que sucede en ese momento. Luego, volvé a leer las anotaciones y reflexioná sobre ellas.