Qué dice la psicología de las personas que escriben a mano en lugar de usar su celular

En un entorno laboral y académico dominado por dispositivos digitales, la elección de tomar notas a mano suele ser vista como una práctica anacrónica. Sin embargo, la ciencia sugiere que esta costumbre no solo es vigente, sino que ofrece ventajas cognitivas superiores frente a la transcripción automática en teclados. Según el estudio de Pam Mueller (Princeton) y Daniel Oppenheimer (UCLA), publicado en Psychological Science, quienes utilizan papel y lápiz logran un desempeño significativamente mayor en pruebas conceptuales.

La adicción por el celular hace que ni siquiera se preste atención a lo que se escucha Freepik

El problema fundamental del uso de laptops radica en la tendencia a transcribir información de manera casi literal, un proceso que, según explica la profesora Audrey van der Meer de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología en Scientific American, implica que la información ingresa por los oídos y sale por las yemas de los dedos sin ser procesada. En contrapartida, la escritura manual exige un esfuerzo mental activo: el cerebro debe resumir, seleccionar y reorganizar los conceptos en tiempo real. Esta acción consciente permite consolidar conocimientos y relacionarlos con información previa, lo que facilita la retención a largo plazo.

Investigaciones recientes respaldan esta tesis, ya que un estudio publicado en Frontiers in Psychology utilizó electrodos para monitorear la actividad cerebral y detectó una amplia conectividad eléctrica en diversas regiones interconectadas responsables del procesamiento sensorial, la memoria y la planificación motora cuando los sujetos escribían a mano. Por el contrario, al utilizar teclados, la activación en dichas áreas resultó mínima. Esta estimulación motora, integrada con el sistema visual, crea una retroalimentación que fortalece las conexiones neuronales, un proceso que la profesora de neurociencia educativa Sophia Vinci-Booher describe como una integración esencial entre la acción y el reconocimiento conceptual.

Escribir a mano fortalece las conexiones neuronales, lo que hace más inteligentes a estos individuos Getty Images

La psicología cognitiva también vincula el hábito de escribir a mano con un estilo de pensamiento menos impulsivo y más reflexivo. A diferencia del entorno digital, donde las notificaciones y la multitarea fragmentan la atención, el cuaderno reduce las distracciones, lo que permite que el individuo mantenga niveles más altos de atención sostenida. Aunque la tecnología aporta eficiencia en la producción de documentos, los especialistas advierten que la dependencia excesiva de los dispositivos, denominada descarga cognitiva, puede atrofiar habilidades fundamentales. La capacidad de filtrar y jerarquizar información es, en última instancia, una ventaja competitiva en un contexto donde el consumo rápido y superficial se volvió la norma predominante.