Qué ocurriría si la Tierra deja de girar de golpe, según los científicos

La rotación de la Tierra ocurre a una velocidad cercana a los 1600 kilómetros por hora en la zona del ecuador. Si el planeta detuviera su movimiento de forma repentina, las consecuencias resultarían catastróficas para cualquier forma de vida. Una simulación digital difundida recientemente en redes sociales ilustra este escenario hipotético. Los expertos explican que el impulso de los objetos, el agua y el aire provocaría efectos devastadores debido a la inercia.

Andrew Layden, profesor de física y astronomía en la Universidad Estatal de Bowling Green, detalla que todo el material que no posee una unión firme al planeta mantendría su velocidad original. El fenómeno causaría que edificios, personas y vehículos salgan despedidos de la superficie. Esta inercia obligaría a los objetos a entrar en una órbita baja alrededor de la Tierra, según indica el medio Space. A medida que la velocidad de rotación desciende desde los 1600 kilómetros por hora, la estructura terrestre sufriría fracturas inmediatas en el pavimento.

El fenómeno causaría que edificios, personas y vehículos salgan despedidos de la superficie Capturas TikTok (@lunarcheeseee)

Los escombros voladores y el colapso de las infraestructuras marcarían los primeros instantes del desastre. La simulación de TikTok grafica cómo las señales de tráfico y los edificios ceden ante la fuerza del movimiento detenido. Cuando la velocidad alcanza los 1200 kilómetros por hora, los rascacielos se desploman y los elementos más pesados vuelan hacia el este. La física explica esta situación mediante el impulso acumulado.

De manera análoga al frenado brusco de un automóvil, la inercia desplaza a los ocupantes hacia adelante. En este contexto planetario, el cinturón de seguridad no protege a los habitantes. A medida que la velocidad disminuye hasta niveles inferiores a los 500 kilómetros por hora, el viento alcanza velocidades supersónicas y los océanos impactan contra los continentes. La fuerza del agua y la inercia tectónica generarían tsunamis masivos.

El tsunami sufrido por Japón en 2011 sería algo pequeño en comparación con esta catástrofe global Getty Images

Algunas teorías sugieren que los polos ofrecen una menor exposición debido a su ubicación en el eje de rotación, pero el impacto global resulta inevitable. Las corrientes de aire y el flujo oceánico sufren alteraciones extremas tras el cese del movimiento. La vida terrestre depende del campo magnético planetario para la protección contra la radiación espacial. Este escudo protector surge del flujo de metal líquido en el núcleo externo, un proceso vinculado directamente con la rotación de la Tierra. El cese de este giro afectaría la estabilidad del campo magnético y dejaría al planeta vulnerable ante agentes externos.

La historia del sistema solar registra eventos de gran magnitud capaces de alterar la rotación de los cuerpos celestes. Los impactos contra otros planetas explican anomalías en la rotación de Venus o Urano. No obstante, los científicos descartan esta posibilidad para nuestro mundo actual, ya que la estabilidad de las órbitas solares garantiza la continuidad de nuestro entorno. El sistema solar presenta una configuración regular donde la colisión con objetos masivos carece de probabilidades estadísticas.

El cese de este giro afectaría la estabilidad del campo magnético y dejaría al planeta vulnerable ante agentes externos Gentileza

La idea de una detención total pertenece al ámbito de la especulación científica y el entretenimiento digital, ya que ningún mecanismo natural conocido posee la capacidad de frenar al planeta. El equilibrio actual entre la inercia, la gravedad y la dinámica interna del núcleo mantiene la habitabilidad terrestre de forma sostenida a lo largo de los milenios.