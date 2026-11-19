Los consumidores suelen observar con atención las bandejas de carne en los supermercados al notar diversos colores como negro, amarillo, rojo o blanco. Esta diversidad visual genera consultas frecuentes sobre posibles códigos de calidad o procedencia de los cortes, aunque la realidad dista mucho de estas creencias populares.

Los colores de las bandejas dan cuenta de si es producto premium

Cada cadena de supermercados define su política interna según objetivos comerciales y logísticos. La elección de una bandeja no ofrece datos técnicos sobre la pieza contenida, por lo que la observación directa resulta indispensable para una compra inteligente.

¿Existe un código universal según el color de la bandeja?

No existe una normativa que estandarice el significado de los colores. Las empresas utilizan estas tonalidades como herramientas de marketing para diferenciar líneas de productos o facilitar el orden en las heladeras. El color solo responde a decisiones estratégicas internas de cada comercio y carece de validez técnica sobre el origen de la carne.

¿Qué representan los colores más habituales en la góndola?

Las bandejas negras suelen aparecer en presentaciones que el mercado busca posicionar como una categoría premium o de mayor valor económico. Por el contrario, las bandejas amarillas aparecen habitualmente asociadas a cortes de consumo cotidiano o funcionan como un elemento visual para resaltar promociones especiales. Las opciones rojas o blancas quedan reservadas para líneas tradicionales, según el criterio de cada cadena.

Cada corte de carne, dependiendo de su calidad, depende de una bandeja distinta Tony Gutierrez - AP

¿Cómo identifica el consumidor la calidad de un corte?

El comprador debe ignorar el envoltorio y enfocarse en indicadores físicos concretos. El marmoleado, que consiste en vetas de grasa intramuscular, aporta sabor y terneza. Además, la grasa exterior debe lucir blanca o cremosa, mientras las fibras musculares presentan una apariencia fina y compacta. Estos rasgos técnicos ofrecen mucha más información que cualquier elección de color en el packaging.

¿Qué factores indican el estado de frescura del producto?

El estado del envase brinda señales claras sobre la calidad. Un film plástico adherido de forma correcta sin presencia de aire en el interior resulta ideal. Por el contrario, el exceso de líquido acumulado dentro de la bandeja sugiere una pérdida importante de jugos, lo cual afecta la experiencia final en la cocción. La lectura detallada de la etiqueta complementa esta inspección visual para garantizar la elección de un producto óptimo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.