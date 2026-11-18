Marvin Hajos, un hombre de 75 años residente en el condado de Alachua, Florida, murió el 12 de abril de 2019 tras un ataque letal de un casuario, una especie considerada el ave más peligrosa del mundo. El incidente ocurrió en su propiedad mientras el criador intentaba gestionar la recolección de huevos en el recinto. Según la Oficina del Sheriff del condado de Alachua, Hajos contaba con la licencia necesaria para mantener a estos ejemplares, animales que poseen garras similares a cuchillos y alcanzan hasta 1,80 metros de altura.

El ataque sucedió cuando el hombre cayó cerca del recinto vallado: durante la emergencia, Hajos realizó una llamada al 911 con dificultades para comunicar su ubicación exacta. “¿Pueden enviar una ambulancia? Me estoy desangrando”, manifestó el afectado en el registro sonoro rescatado por el medio LADbible. Un empleado de la propiedad, quien también habló con el operador, confirmó que el ave pateó a la víctima. Los paramédicos llegaron al lugar 14 minutos después del suceso, hallaron a Hajos inconsciente y lo trasladaron a un centro médico donde finalmente murió. La autopsia reveló que el ave seccionó una arteria principal con una de sus garras, lo cual provocó una pérdida masiva de sangre.

Casuario: el ave más peligrosa del mundo - Fuente: YouTube

El zoológico de San Diego describió al casuario como un ave con garras en forma de daga de hasta diez centímetros, por lo que sus patas poseen una potencia capaz de desgarrar a cualquier depredador mediante un golpe rápido. Estas aves habitan en selvas tropicales de Australia y Nueva Guinea y alcanzan velocidades de 50 kilómetros por hora en terrenos densos. En el caso de Hajos, el teniente Brett Rhodenizer, de la Oficina del Sheriff, señaló a la cadena FOX: “Creemos que entró allí para recuperar el huevo y que, en algún momento, el ave pudo atacar”.

El cuidador poseía una trayectoria de seis décadas en el manejo de fauna exótica, ante lo que Jim Glynn, amigo personal de la víctima, declaró ante FOX que Hajos comenzó su labor como voluntario en el zoológico del Bronx a los diez años: “Lo hacía porque amaba de verdad a los animales”. El entorno de Hajos conocía la peligrosidad de los ejemplares, por lo cual el criador evitaba el contacto de terceros con las aves. La temporada de apareamiento aumentó la agresividad de los animales, factor que pudo incidir en la tragedia, según explicó Glynn.

La muerte de Marvin Hajos, ocasionada de forma directa por uno de sus casuarios, fue debate nacional

Tras la muerte, el destino del espécimen generó interés público, ya que, a pesar del ataque, el casuario no recibió una orden de sacrificio. Las autoridades locales confirmaron que el ave formó parte de una subasta donde se vendió la colección completa de animales exóticos de la propiedad.

La identidad del nuevo dueño del animal permanece como un dato desconocido para el público y su paradero actual es incierto. La familia de la víctima no conservó los ejemplares y gestionó el traslado hacia instalaciones con equipamiento adecuado para la especie. Los zoológicos acreditados actualmente promueven planes de conservación y seguimiento para evitar la extinción de estas aves, cuya población en Australia es hoy menor a la de los pandas gigantes en China.