Una entrevista que dio en 1997 Crédito: Jan Publiek

Marie-Christine de Bélgica, tía del actual rey Felipe, nació hace 68 años en el castillo de Laeken. Pero hace cuatro décadas dejó su país y se instaló en Estados Unidos, rompiendo con todos los lazos familiares y ganándose el apodo de "la princesa desaparecida".

Al ser la primera hija del rey Leopoldo III y la princesa Lilian, hermanastra del rey Alberto II, la prensa la siguió muy de cerca hasta 2007, cuando hizo su última aparición televisiva. Desde ese momento hasta los últimos días, no se supo nada de su vida.

La princesa publicó sus memorias en 2004, donde contó los motivos que la llevaron a dejar todo. Relata que su padre fue una figura ausente y que su madre la maltrataba, y hasta denuncia que uno de sus primos la violó a los 18 años. También narra que durante su juventud se fue alejando del protocolo, saliendo de noche y viéndose con gente alejada de la realeza.

Felipe, actual rey de Bélgica, es el sobrino de Marie-Christine Crédito: Getty Images

A los 29 años realizó el primer corte, mudándose a Toronto. Trabajó un tiempo en televisión, se casó con un pianista, se divorció a las seis semanas y hasta trabajó en desfiles "de ropa interior de mala muerte", según detalla El País.

Instalada en Estados Unidos, recibió ayuda económica de su familia en varias ocasiones hasta que su madre le mandó una carta llena de pedidos y quejas. Allí decidió distanciarse del todo, y cumplió: no volvió ni para los funerales de sus padres a Bélgica.

Ni con su hermana

La princesa en su adolescencia Crédito: eBay

Su hermana Marie-Esméralda contó recientemente que tampoco tiene vínculo con ella, le dijo al diario Laatste Nieuws: "Ya no quiere contacto. Ni con la familia, ni con los amigos del pasado. Esa es su elección. Ella dice que tiene una nueva vida. Esa situación ha estado sucediendo durante tres o cuatro años. Me pone triste, pero respeto su decisión. Lo intenté, pero ella realmente no quiere. No puedo forzarla".

Todas las veces que tuvo oportunidad de dar notas antes de desaparecer, habló de lo aislada que se sentía en la vida que llevaba con sus padres y resaltaba que no les enseñaban a interactuar con gente, o a saber cómo arreglárselas solos. En sus últimas declaraciones públicas de 2007, señaló que "era mejor cerrar la monarquía de Bélgica", al mismo tiempo que fue fotografiada por un refugio de Arizona al que fue a adoptar un cachorro.

El puerto de Sequim, donde se instaló la princesa Crédito: Shutterstock

El mismo medio que entrevistó a su hermana, contó este fin de semana que la princesa está instalada cerca de Canadá, más específicamente en Sequim, un pueblo de menos de 7000 habitantes del estado de Washington. No tiene un castillo, sino una casa de US$ 325.000.