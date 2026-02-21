Therians: cuál es su origen, significado y las diferencias con los furries

La comunidad de therians explotó en las redes sociales y han acaparado la conversación pública. Imágenes de jóvenes andando en cuatro patas y aullando se viralizaron enormemente y causaron varias polémicas. De acuerdo con Google Trends, el término “therian” mostró un aumento del 100% en las búsquedas en los últimos tres meses.

A pesar de que su llegada a la Argentina parece reciente, el origen de esta tribu se sitúa muchos años atrás e incluso hay estudios académicos sobre el fenómeno. Un análisis fenomenológico de 2014 realizado por la Universidad de Northampton explica que “therian” proviene de “Therianthropy” (teriantropía) y lo define como “la creencia de que uno puede transformarse en un animal”. Por lo tanto, un “therian” sería “una persona que es, siente o cree que es, en parte o en su totalidad, uno o más animales no humanos a un nivel integral y personal”.

Cuál es el origen de los therians y su significado

La teriantropía tiene orígenes muy antiguos, aunque los therians modernos surgieron en la década del 90 Nicolás Ferreira

La teriantropía tiene orígenes muy antiguos, como lo evidencian pinturas rupestres en Indonesia que muestran figuras humanas con cabezas de ave y tienen más de 44.000 años. Las criaturas mitológicas como el centauro, los hombres-lobo o las sirenas son prueba de que la hibridación entre el animal y el humano ya era un tema de conversación hace miles de años. Incluso, la teriantropía es un componente común de creencias chamánicas, que consideran que el chamán puede transformarse en una fiera, y de los pueblos nativos norteamericanos, que buscan un animal como guía espiritual (tótem).

Sin embargo, de acuerdo con Wolf VanZandt, creador de la web The Therian Timeline, la comunidad moderna therian surgió el 16 de noviembre de 1992. Esta fue la fecha en la que se fundó un foro de discusión online para aficionados al cine de terror, llamado alt.horror.werewolves o AHWW, y era utilizado para debatir sobre películas de hombres lobo. Pronto, los administradores se dieron cuenta de que las discusiones pasaron a ser sobre la existencia real de estos personajes y cómo sus miembros se identificaban con ellos. Así se conformó la primera comunidad therian online que, con el tiempo, traspasó la pantalla.

Los therian lobo o "weres" fueron la primera comunidad online

De acuerdo con una investigación de la Universidad de St. Thomas, Canadá, los therians “no crean conscientemente la identidad, sino que es algo presente al nacer, que finalmente se realiza al ‘despertar’ a su verdadera identidad”. Dentro de la comunidad, los perros son el “teriotipo” (animal con el que se identifica) más común, en particular los lobos y los zorros, seguidos de cerca por los felinos. El teriotipo puede ser un ser extinto o actual, y varios therians se identifican con más de un animal.

Las diferencias entre furries, therians y “otherkin”

Los therians suelen ser asociados a grupos como los “furries” o “furros”, sin embargo, no son lo mismo. La psicóloga social Kathleen Gerbasi define a los furries como “personas interesadas en animales antropomórficos, como los dibujos animados, y que a veces se disfrazan y representan roles de esos seres”. Ser “furro” es una decisión y no es entendido como una identidad ontológica, como sí lo asumen los therians.

Las convenciones de furries surgieron en la década del 80 y actualmente son multitudinarias Foto: Lone Star Fur Con

Esta tendencia nació en Estados Unidos en la década del 80 durante convenciones de ciencia ficción, de la mano del cosplay y el fanatismo por personajes antropomórficos, como los Looney Tunes. Actualmente se realizan multitudinarias reuniones en todo el mundo, e incluso ha llegado a nuestro país con “HowlCon” en la ciudad de La Plata y “Argentina FurFiesta” en Capital Federal.

Por otro lado, los “otherkin” son más similares a los therians, pero no se identifican con animales, sino con seres “no humanos” (“other-than-human”). Hay muchas personalidades diferentes que se incluyen dentro de este grupo: dragones, elfos, ángeles e incluso unicornios. Esta comunidad nació a principios de la década de 1970, cuando varias personas que se identificaban como elfos se unieron y conformaron el grupo “Hijas de la Reina Elfa” (EQD por sus siglas en inglés).

Los "otherkin" se identifican con "seres no humanos", como elfos, hadas o sirenas (Foto: The Silver Elves Blog)

La mirada de los especialistas

El estudio fenomenológico de la Universidad de Northampton explica que hay dos perspectivas en la investigación de la teriantropía. La primera, es la psiquiátrica, que define la identificación con un animal con alguna afección mental. “Se asocia con la psicosis y puede ser una forma de hipocondría, una identificación errónea delirante, un tipo de trastorno depresivo o una despersonalización”, explica el artículo.

La segunda, es la mirada de la antropología, que explica que las experiencias y creencias therians forman parte de un fenómeno espiritual y social. “Los modos implícitos de iniciación y ritos de paso consolidan continuamente un sentido de identidad grupal e individual mediante la clara designación de un grupo de pertenencia y uno de exclusión”, aclara una investigación de la Universidad de Sídney sobre la comunidad online de los therians.

Aún no hay consenso sobre las implicancias psicológicas y sociales de ser therian Nicolás Ferreira

Por otro lado, Wolf VanZandt, uno de los therians más antiguos y quién creó la página The Therian Timeline, considera que “las identidades no humanas que adoptan parecen ser una parte natural de su desarrollo y no deberían considerarse disfuncionales”. La mayoría de los investigadores coinciden que estas comunidades no han tenido cabida en la sociedad “mainstream” y son objeto de burlas y ataques en el mundo virtual y real. Por lo tanto, a menudo prefieren permanecer en el anonimato, haciendo que la experiencia de ser therian siga siendo, en gran parte, desconocida.