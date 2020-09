Qué significa la expresión "wannabe"

La palabra tiene referencias a la canción Wannabe de la banda pop británica Spice Girls, ícono de la década de 1990

La abreviación en inglés wannabe tiene diferentes significados que se han popularizado mucho tanto en su idioma de base como en español. En primera instancia, es la agrupación abreviada de la frase "want to be" ("querer ser" en inglés), mayormente utilizada con la acentuación de Estados Unidos.

Pero la palabra wannabe en sí misma también tiene un significado propio. Según traductores, significa "aspirante a". Por ejemplo: "He is a wannabe", sería una forma de decir que un sujeto masculino aparenta ser algo que no es pero desea profundamente.

De hecho, también existe la expresión Wanna Be 's, para indicar que un grupo de personas se encuentran en esta condición y catalogarlos colectivamente.

Fue a mediados de 1980, cuando el escritor John Skow usó públicamente este término en la tapa de la revista Time que tenía a la cantante Madonna como protagonista de su portada. Lo utilizó para hacer referencia a otras cantantes pop que anhelaban ser iguales a ella y lograr todo su éxito. Las catalogó como madonnabe's.

Las características de una persona wannabe es que tiene mucho entusiasmo por convertirse en algo que no es naturalmente, o imitar con fervor las cualidades de otro sujeto para copiarlo y ser como él o ella.

"Wannabe": la canción de Spice Girls que popularizó la expresión

Pero si algo logró darle trascendencia y popularidad al término wannabe, es la famosa canción de la banda británica Spice Girls que llevaba ese nombre como título.

El hit fue el primer single del disco "Spice", lanzado en 1996. Se trata de un éxito mundial con el cual se reconoce a la banda al instante. Gracias a esta canción, millones de personas alrededor del mundo saben lo que significa "wannabe" y lo utilizan en conversaciones en todos los idiomas.

Se trata del single más vendido por un grupo musical femenino de la historia, logrando 6 millones de copias mundiales. La canción hace referencia a todas las condiciones que debe tener una persona que "quiera ser" amante o pareja de las participantes de la banda.

Algunos de esos requisitos son olvidar el pasado, juntarse con las amigas y no desperdiciar su tiempo. En la actualidad, el término wannabe popularizado por Spice Girls, se utiliza para la confección de "memes" (imágenes animadas en base a fotos reales con agregados de texto) que circulan por las redes sociales y los chats de WhatsApp.