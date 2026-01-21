Wifi en los aviones: escala la controversia entre Elon Musk y la low cost Ryanair

La disputa entre el servicio de internet satelital Starlink y la low cost Ryanair sigue escalando. Después de que la aerolínea lanzara una promoción de 100.000 asientos por solo 16,99 euros “para Elon Musk y cualquier otro idiota en X”, hoy el consejero delegado de la aerolínea, Michael O’Leary, dio una conferencia de prensa en la que afirmó que recibiría con agrado una inversión del magnate, pero que no puede comprar la compañía porque no es europeo.

“Si quiere invertir en Ryanair, creemos que sería una muy buena inversión. Somos una empresa que cotiza en bolsa. Él es libre de hacerlo en cualquier momento, pero los ciudadanos no europeos no pueden poseer una participación mayoritaria en aerolíneas europeas”, afirmó O’Leary.

Por otro lado, dijo que los cruces en X, la red social propiedad de Musk, fueron positivos para el negocio, ya que las reservas aumentaron entre un 2% y un 3%. “Gracias al señor Musk. Cualquiera de estas disputas es fantástica para las reservas”, aseguró el directivo, quien tiene un historial de buscar polémicas para impulsar las ventas, ya sea a través de comentarios sobre políticos o maniobras publicitarias.

El martes, Ryanair emitió un comunicado vía X en el que decía que “Musk sabe aún menos sobre las normas de propiedad de aerolíneas que sobre la aerodinámica de los aviones”. En ese mensaje también se anunciaba la oferta de asientos.

El intercambio de insultos comenzó el pasado 14 de enero, después de que O’Leary dijera que Ryanair no instalaría el servicio de Starlink de SpaceX en toda su flota porque “hay que colocar una antena en el fuselaje y eso implica una penalización del 2% en consumo de combustible por el peso y la resistencia”. “No creemos que nuestros pasajeros estén dispuestos a pagar por Wi-Fi en un vuelo promedio de una hora”, agregó.

NEWS: Ryanair says it will not install Starlink on its airplanes, citing ‌the impact of fuel costs from drag and the short length ⁠of its ‌flights.



"It comes with a 2% fuel ⁠penalty because of ​the weight and ​drag. We don't think ‍our ⁠passengers are willing to pay for WiFi… pic.twitter.com/zRE4vyVhUn — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) January 14, 2026

En respuesta, Musk calificó a O’Leary de “mal informado” en una publicación en X. “Dudo que siquiera puedan medir con precisión la diferencia en el consumo de combustible, especialmente en un vuelo de una hora, donde el arrastre adicional es prácticamente cero durante la fase de ascenso debido al alto ángulo de ataque. Y, comparado con la mayoría de las otras soluciones de conectividad, en realidad habría mejoras en eficiencia”, argumentó.

En tanto, el 18 de enero la cuenta de Ryanair se sumó a una consigna que invitaba a responder “¿Cuál es una propaganda en la que no caes?”, comentando: “Wifi en aviones”, a lo que Musk respondió: “¿Cuánto costaría comprarte? Quiero poner un Ryan a cargo de la compañía, es su destino”.

Luego continuó diciendo que “Michael O’Leary es un retrasado que necesita ser despedido” e hizo una encuesta sobre si debía comprar la compañía.

La aerolínea irlandesa fue cofundada por el fallecido Tony Ryan en 1984 y actualmente es la mayor low cost de Europa. Tiene un valor de mercado de 30.500 millones de euros, tres veces el tamaño de Deutsche Lufthansa. O’Leary se encuentra entre los 10 principales accionistas de la compañía y recientemente recibió un importante bono por alcanzar determinados indicadores de evolución de la acción, que ganó un 55% el año pasado.