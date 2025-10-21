Qué significa que un hotel tenga una calificación de cinco estrellas

Desde habitaciones de lujo, servicio exclusivo y comodidades para los huéspedes, los hoteles cinco estrellas ofrecen descanso y relajación para todos aquellos que se hospeden en sus instalaciones. Sin embargo, contrario a lo que suele creerse, esta calificación no implica el mismo nivel de calidad en todos los países y puede variar alrededor del mundo.

Este sistema de clasificación de cinco estrellas se inició originalmente en 1960, cuando la Mobil Oil Corporation -ahora conocida como ExxonMobil- publicó una guía de diferentes hoteles y los enumeró con estrellas para mostrar los diferentes niveles de servicios. Las Guías de Viaje Mobil, que en 2009 se convirtieron en la Guía de Viaje Forbes, originales se vendían en las estaciones de servicio Mobil por US$1,95 y estaban divididas por regiones.

Pese a lo que creen los turistas, muchas de las razones por las que un hotel recibe la designación de cinco estrellas no tienen nada que ver con el lujo de la habitación en sí. Sin embargo, desde 1960, distintas organizaciones internacionales establecieron normas y designaciones para las clasificaciones de cinco estrellas.

Los hoteles cinco estrellas no necesariamente tienen que tener pileta. The Residences Mandarin Oriental

“No existe una lista global única de servicios que determine la categoría de estrellas, lo que significa que los criterios pueden variar considerablemente según el país”, comentó Melanie Fish, experta en viajes de Hotels.com, al sitio especializado en turismo Travel Leisure. “Por ejemplo, no todos los hoteles de cinco estrellas tienen que tener pileta, y muchos hoteles de cuatro estrellas pueden ofrecer spas o detalles de lujo”, añadió.

Fish detalló que los hoteles de cinco estrellas son los más populares en los mercados de viajes y atraen a una audiencia de lujo. Actualmente, las ciudades de Las Vegas, Nueva York, Londres, Dubai y Bangkok se encuentran entre los destinos con más hoteles de este nivel.

Las clasificaciones de hoteles cinco estrellas

Como no existe una estandarización a nivel mundial para las clasificaciones de hoteles, muchas organizaciones buscan implementar niveles de procedimiento para facilitar la comparación a los viajeros. En Europa, la Hotelstars Union regula la clasificación de estrellas de los hoteles y gestiona un conjunto específico de criterios que deben cumplir. Estas normas exigen, entre otras cosas:

Que los hoteles de cinco estrellas cuenten con recepción 24 horas.

Que tengan sala de estar y servicio de valet parking en las zonas comunes.

en las zonas comunes. En las habitaciones privadas, deben ofrecer: servicio de cobertura nocturno, persianas opacas, caja fuerte, batas, pantuflas y otros artículos de aseo.

El hotel Waldorf Astoria de Nueva York, uno de los más reconocidos por su lujo. Facebook: Waldorf Astoria New York

Por otro lado, Star Ratings -con sede en Australia- evalúa hoteles en más de 70 países según 200 criterios diferentes que les otorgan una clasificación de entre una y cinco estrellas. Los viajeros pueden ver la etiqueta “Empresa Acreditada por la Calidad Turística” junto a la calificación, lo que confirma que fue evaluada por la empresa.

Además de las estrellas, los viajeros pueden utilizar otros sistemas de clasificación. Por ejemplo, la American Automobile Association (AAA) actualiza periódicamente una lista de Cinco Diamantes, en la que inspectores independientes realizan estancias secretas para supervisar el servicio de los hoteles. “AAA es la única marca de viajes que utiliza una escala de designación Diamante con pautas publicadas, lo que ofrece un estándar consistente y objetivo en el que los viajeros pueden confiar”, compartió el director del programa, Chris Anderson, en una declaración al mismo medio.

El precio

Un hotel de cinco estrellas puede llegar a tener un precio muy elevado. Mientras que el precio promedio de un hotel de cuatro estrellas en Estados Unidos, por ejemplo, es de US$226 por noche, un hotel de cinco estrellas cuesta en promedio US$493, según datos de Travel Leisure. A nivel internacional, los hoteles de cinco estrellas son un poco más económicos, con un promedio de US$336 por noche.

“No es necesario pagar una fortuna para alojarse en hoteles de lujo, especialmente si viajás al extranjero”, añadió Fish. Por ejemplo, analizó datos que muestran que las ciudades de Praga, Oporto y Copenhague tienen hoteles de cinco estrellas por menos de 300 dólares la noche. Orlando, París y Roma, en tanto, se encontraban entre las ciudades más caras para reservar hoteles de cinco estrellas.