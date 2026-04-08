Qué son las “series de frutas infieles”, el fenómeno viral que arrasa en redes

En los últimos tiempos, la inteligencia artificial se volvió una protagonista indiscutida en las redes sociales, impulsando a las personas a explorar cada vez más los límites de la creatividad digital. En ese contexto surgió una tendencia tan insólita como viral: las llamadas “series de frutas infieles”, ficciones breves protagonizadas por frutas humanizadas que combinan drama, traiciones y giros inesperados, y que no tardaron en multiplicarse en distintas plataformas, conquistando a millones de usuarios.

Con capítulos de corta duración y una estética sencilla, pensados especialmente para verse desde el celular, este tipo de contenidos retoma la lógica de las telenovelas. Historias atravesadas por romances ocultos, secretos familiares y conflictos extremos se desarrollan en un formato ágil que apunta directo al consumo rápido en redes.

El contenido combina drama, romance y traiciones

La diferencia está en sus protagonistas: lejos de los actores tradicionales, las historias están lideradas por personajes animados, frutas humanizadas con nombres tan particulares como Banana Negra, Chica Naranja, Brocolini o Chica Limón, que dan vida a tramas cargadas de drama.

El origen de esta tendencia

El origen de esta tendencia se remonta a Estados Unidos, a partir de “Fruit Love Island”, una parodia de los reality shows que reemplazó a los participantes humanos por frutas animadas. A partir de esa idea comenzaron a construirse historias de alianzas, romances y traiciones que, casi sin esfuerzo, empezaron a circular con fuerza en redes. El formato creció rápidamente de la mano de herramientas de inteligencia artificial, que hoy permiten crear personajes, voces y escenas sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados, lo que impulsó la aparición de cientos de versiones en distintos idiomas, muchas con guiños a las telenovelas latinoamericanas.

El fenómeno crece rápidamente en distintas plataformas digitales

Lejos de alejar al público, el componente absurdo terminó siendo una de las claves de su éxito viral. Aunque las tramas suelen ser predecibles, logran atrapar por la forma en que están contadas: con dramatismo, exageración y giros extremos constantes. Como en cualquier melodrama, lo importante no es tanto lo que ocurre, sino cómo se construye el relato, y ahí es donde estas historias encuentran su mayor fortaleza para conquistar a millones de usuarios.

El espectáculo argentino llegó a este fenómeno

El fenómeno también encontró eco en el mundo del espectáculo argentino, donde los rumores y conflictos entre figuras públicas pasaron a convertirse en materia prima para estas ficciones virales. A partir de versiones que circularon sobre supuestas tensiones entre Tini Stoessel y Emilia Mernes, los usuarios comenzaron a reinterpretar esas historias, llevándolas a un terreno completamente distinto, pero igual de atrapante.

Las historias incluyen giros exagerados y situaciones absurdas

Así surgieron personajes como “Fresmilia” o “Durastini”, junto a otros guiños como “Dukiwi”, en un formato exagerado y humorístico. En estas versiones, las teorías y especulaciones no solo se mantienen, sino que se potencian bajo una capa de ironía y creatividad digital que termina por conquistar a quienes siguen de cerca el detrás de escena del espectáculo.

En definitiva, el fenómeno deja en evidencia cómo las formas de contar historias siguen transformándose al ritmo de las redes sociales. Con pocos recursos pero mucha creatividad, estas ficciones logran captar la atención y generar conversación, combinando humor, drama y cercanía con el público. Así, incluso las ideas más insólitas encuentran su lugar y demuestran que, en el universo digital, casi cualquier historia puede volverse viral.