Jimena Cyrulnik: del especial reencuentro que vivió en Canadá a por qué decidió pasar por el quirófano

Jimena Cyrulnik está recién llegada de sus vacaciones en Canadá, a donde fue con su marido, Facundo. Además de descansar, el objetivo fue reencontrarse con una prima que no veía desde hacía más de 25 años y además conocer a su hija. En diálogo con LA NACION, la conductora adelantó que vuelve a la televisión con el ciclo Creadores de estilo, pero antes pasará por el quirófano para hacerse una cirugía de reducción mamaria porque -asegura- entró en una etapa “más natural” y quiere que su cuerpo refleje eso también.

También contó la particular convivencia que tiene con su pareja, el contador a quien conoció apenas se inició la pandemia y con quien se casó en mayo de 2024: “Tengo dos casas, una con mi marido y otra con mis hijos”, remarcó.

“Impresionante”

Jimena Cyrulnik aprovechó su viaje para reencontrarse con una de sus primas y también para conocer las principales ciudades de Canadá

Para Cyrulnik fue un viaje de ensueño. “Llegamos directo a Quebec, donde fui a visitar a mi prima, a quien no veía desde 2000 cuando ella se fue de Buenos Aires. Fue un momento súper emotivo. Después recorrimos la ciudad que parece salida de un cuento, con 15 grados bajo cero y toda cubierta de nieve. Luego nos fuimos a Toronto”.

Para Jimena Cyrulnik sus vacaciones en Canadá fueron de ensueño

Además de recorrer los diferentes destinos, también degustaron la gastronomía local. “Probamos el sándwich peameal y luego fuimos a Montreal, en donde almorzamos en el icónico Schwartz y comimos el clásico sándwich de pastrón”, detalló.

Jimena Cyrulnik aprovechó su viaje a Canadá para disfrutar de algunas delicias gastronómicas

Pero contó que lo que más le llamó la atención fueron los kilómetros de calles subterráneas que hay tanto en Toronto como en Montreal, lugares preparados para el frío extremo. “No digo que haya ciudades bajo tierra porque no hay casas, pero sí restaurantes, shoppings, negocios de ropa y supermercados. Bajás la escalera de un subte y ahí empiezan estas galerías interminables bajo tierra que se conectan entre sí a través del subte. Es muy impresionante”.

Entre la TV y el quirófano

Jimena Cyrulnik: “Entré en una etapa en la que quiero ser lo más natural posible. Con un cuerpo mucho más natural. Hace años me puse lolas y ahora siento que necesito sacarme. Es otra etapa de mi vida y está bien así"

A su regreso la espera la conducción de la segunda temporada de Creadores de estilo, el ciclo de moda que el año pasado se vio en la TV Pública. Y también la posibilidad de llevar Xyrus, su marca de mallas, a Canadá, gracias a algunas gestiones de su prima. “La idea de expandir mi empresa me tiene muy entusiasmada porque es algo que deseo desde hace años. Ojalá se dé”, se sinceró.

Y hay otro gran deseo que la conductora tiene desde hace tiempo y que por fin va a hacer realidad la semana próxima: “Voy a sacarme lolas”,

—¿Por qué te sometés a esa cirugía?

—Entré en una etapa en la que quiero ser lo más natural posible. Con un cuerpo mucho más natural. Hace años me puse lolas y ahora siento que necesito sacarme. Es otra etapa de mi vida y está bien así.

Reglas propias

—Alguna vez contaste que el tuyo es un matrimonio con cama afuera, ¿siguen firmes con esa decisión?

—En realidad, no es exactamente un matrimonio cama afuera. Convivimos, pero a nuestra manera.

—¿Cómo es eso?

-Tengo dos casas, una con mi marido y otra con mis hijos (Calder de 17 años y Tyron de 12). El arreglo que tengo con el papá de mis hijos me permite eso, así que cuando los chicos están conmigo vivo en la casa con ellos y cuando les toca con el papá me voy a la casa con mi marido. Tengo dos casas, dos supermercados y dos todo [risas], pero nos funciona espectacular y estoy chocha.