El emocionante momento en que un grupo de ballenas ayudó a dar a luz a una de ellas

Durante más de dos décadas, un grupo de científicos dedicó su trabajo a estudiar la vida de las ballenas en las aguas que rodean la isla de Dominica. A lo largo de ese tiempo lograron avances significativos en el conocimiento de estos animales, pero hubo un momento que marcó un antes y un después en su investigación: cuando fueron testigos directos del nacimiento de una cría, una escena tan inusual como reveladora que redefinió todo lo aprendido hasta entonces.

El Proyect CETI, integrado por científicos que estudian el comportamiento de las ballenas, logró un avance histórico al registrar extensas horas de video y audio de un parto en mar abierto. Durante todo el proceso, la madre estuvo acompañada por otras hembras —incluidas su propia madre e hija— que permanecieron a su lado.

Registro inédito de un parto de ballena (Foto: Proyect CETI)

Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando lograron documentar cómo el recién nacido era sostenido fuera del agua, dejando al descubierto un ritual tan inusual como revelador. Este registro se convirtió en la primera evidencia contundente de asistencia cooperativa en el parto entre animales no primates, un hallazgo que dejó asombrados a los investigadores, quienes destacaron la magnitud del hecho.

Gracias a que el equipo llevaba años estudiando a este grupo en particular, pudieron identificar con precisión a cada una de las ballenas presentes durante el parto. La madre que dio a luz es conocida como Rounder, y estuvo acompañada por su madre, Lady Oracle, y su hija, Accra, lo que convirtió la escena en un hecho aún más extraordinario al reunir a tres generaciones participando del mismo evento.

Según los expertos, tres generaciones estuvieron presentes (Captura: Proyect CETI)

“Esta es la visión más detallada que hemos tenido de uno de los momentos más importantes en la vida de una ballena”, explicó Shane Gero, responsable de biología del Proyect CETI, en un comunicado, además de que agregó: “Gracias a que esta unidad familiar ha sido estudiada durante décadas, pudimos observar qué hacía la abuela, cómo actuaba la nueva hermana mayor y cómo cada una ayudaba a la madre y a la cría, situando este singular nacimiento en un contexto social y conductual profundo”.

Entre sus principales conclusiones, los especialistas destacan que los humanos no somos la única especie que se reúne para acompañar un nacimiento: en este caso, las hembras del grupo —familiares y cercanas— permanecieron durante horas junto a la madre, asistiéndola y demostrando que los vínculos y el acompañamiento también ocupan un lugar central en su mundo.

“Estos hallazgos transforman radicalmente nuestra comprensión de la sociedad de las ballenas”, afirmó David Gruber, fundador y presidente del proyecto. A su vez, especificó: “Lo que observamos es una atención social profundamente coordinada durante uno de los momentos más vulnerables de la vida”. Cabe destacar que nunca antes se había documentado un nacimiento de ballena con ese nivel de detalle, y este material no solo marca un antes y un después en la investigación, sino que también abre la puerta a nuevos descubrimientos en el futuro.