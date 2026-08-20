Qué significa que una persona acaricie siempre a los perros en la calle, según la psicología

Cruzar a un perro en una plaza y sentir una urgencia inmediata por acercarse y saludarlo es una experiencia compartida por muchos. Lejos de ser un simple acto casual, este comportamiento fue analizado por la antrozoología, la ciencia que estudia el vínculo entre humanos y animales, revelando que dicho gesto es, en esencia, una respuesta a nuestra configuración neurobiológica. Acariciar a un perro actúa como un catalizador de bienestar que modifica nuestra química interna y refleja rasgos profundos de nuestra personalidad.

Desde una perspectiva neuropsicológica, este impulso responde al sistema de recompensa cerebral. Al interactuar físicamente con un canino, nuestro organismo dispara la liberación de oxitocina, la denominada “hormona del vínculo”. Este proceso es comparable al esquema del bebé o baby schema descrito por Konrad Lorenz, que sugiere que ciertas facciones, como los ojos grandes y expresiones de vulnerabilidad, activan instintos innatos de cuidado. En un entorno urbano, el perro se convierte en un regulador emocional externo, funcionando como un ancla ante situaciones de estrés cotidiano.

Acariciar perros desconocidos en la calle: qué significa, según la psicología (Foto: Freepik)

La ciencia logró cuantificar este beneficio. Una investigación de la Washington State University, liderada por la Dra. Patricia Pendry, confirmó que solo diez minutos de caricias son suficientes para reducir significativamente los niveles de cortisol, la hormona del estrés. La clave de este alivio reside en la estimulación táctil: la evidencia indica que observar imágenes o videos no genera el mismo impacto estabilizador en el ritmo cardíaco que el contacto directo. Es, en definitiva, una necesidad de conexión física y sensorial.

En cuanto a la estructura de la personalidad, los expertos sugieren que quienes poseen una tendencia recurrente a interactuar con animales en la vía pública suelen obtener puntajes elevados en el rasgo de afabilidad dentro del modelo de los Cinco Grandes. Estas personas exhiben una empatía proactiva y una mayor capacidad para interpretar señales no verbales. Asimismo, buscan autenticidad en un mundo cargado de interacciones humanas filtradas por juicios sociales, encontrando en el perro una validación emocional honesta y directa que consideran un refugio de pureza en medio del ruido urbano.

Qué personalidad tienen las personas que acarician a todos los perros en la calle, según la psicología (Foto: Freepik)

No obstante, la psicología animal subraya que este comportamiento debe ser siempre cauteloso. El bienestar del animal es el factor prioritario en cualquier acercamiento. La etiqueta social sugiere que el buen acariciador es aquel que siempre consulta al guía antes de interactuar y presta atención al lenguaje corporal del perro. Si el can bosteza, se lame el hocico o evita el contacto visual, se recomienda mantener la distancia. Además, la ciencia sugiere que acariciar los costados o el pecho es menos amenazante para un animal desconocido que el contacto sobre la parte superior de la cabeza. Entender estos límites es fundamental para que la búsqueda de conexión no comprometa la seguridad ni la tranquilidad de la mascota, permitiendo que el intercambio sea beneficioso y respetuoso para ambas partes involucradas en este encuentro cotidiano.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA