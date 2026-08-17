Qué revela el hábito de hablarle a las mascotas como si fueran personas, según la psicología

La costumbre de entablar conversaciones cotidianas con animales domésticos dejó de ser interpretada como un comportamiento infantil o excéntrico para convertirse en un objeto de estudio serio para la psicología. Si bien para muchos dueños resulta un hábito natural contarle el día a su perro o hacerle preguntas a su gato, los especialistas sugieren que este fenómeno, denominado antropomorfismo, ofrece pistas reveladoras sobre la estructura emocional y la personalidad de quienes lo practican habitualmente.

Según informes analizados por LA NACION, este comportamiento no debe reducirse únicamente al cariño, sino que constituye una manifestación de procesos internos vinculados a la forma en que los individuos procesan sus emociones, comprenden su entorno y gestionan sus vínculos. La psicología identificó siete rasgos distintivos que suelen aparecer en este perfil conductual, los cuales, lejos de ser negativos, sugieren una alta capacidad adaptativa y relacional.

Tratar a las mascotas como personas no es habitual en la totalidad de los dueños Canva

La empatía encabeza la lista de estas características, donde quienes conversan con sus mascotas prestan una atención minuciosa a gestos, sonidos y comportamientos, lo que demuestra una habilidad para reconocer estados afectivos que luego trasladan a sus relaciones con otras personas. Además, estas personas muestran una sensibilidad acentuada hacia el bienestar ajeno, lo que a menudo se traduce en acciones solidarias o participación en causas de rescate animal.

En paralelo, el hábito de la comunicación verbal con los animales funciona como una herramienta cognitiva para el ordenamiento de los pensamientos. Al poner en palabras preocupaciones, alegrías o frustraciones frente a una mascota, el ser humano no solo desahoga tensiones, sino que logra observar su propia realidad desde una perspectiva diferente. Este proceso de externalización ayuda a organizar ideas y encontrar posibles soluciones a conflictos que, de otra forma, permanecerían en el plano abstracto de la mente.

Estar pendiente a la mascota es una demostración de empatía por sus necesidades Soledad Aznarez - LA NACION

La inteligencia emocional es otro pilar fundamental en este grupo, ya que los dueños que hablan con sus animales poseen una mayor capacidad para interpretar señales no verbales, tanto en sus mascotas como en su entorno social. Esta sensibilidad les permite adaptarse mejor a distintas situaciones, lo que demuestra una flexibilidad mental que facilita la gestión de sentimientos complejos. Este entrenamiento constante en la escucha activa y la expresión sincera se convierte en un recurso sumamente valioso tanto en el ámbito familiar como en el profesional.

La autenticidad también desempeña un rol crucial, donde al interactuar con un animal, el individuo se libera de las presiones sociales, permitiéndose una comunicación sin filtros. Esta ausencia de temor al juicio ajeno fomenta una mayor seguridad en uno mismo y una notable capacidad para forjar lazos genuinos. Quienes adoptan este hábito suelen priorizar vínculos profundos y leales, por lo que ven en su mascota una presencia incondicional que aporta estabilidad emocional frente a las exigencias del mundo exterior.

Los dueños que hablan con sus animales poseen una mayor capacidad para interpretar señales no verbales (Foto: Pexels)

Finalmente, la creatividad y el bienestar subjetivo completan el perfil. La invención de juegos, historias o rutinas compartidas con los animales estimula áreas cerebrales vinculadas a la imaginación, mientras que la sensación de compañía constante mitiga los efectos de la soledad.

Aunque el animal no comprenda el lenguaje humano de manera literal, la ciencia coincide en que la calidez del tono de voz y la frecuencia de la interacción fortalecen el vínculo afectivo, lo que crea un ambiente de seguridad mutua que resulta beneficioso para ambas partes. Este hábito, por lo tanto, es una forma de habitar el presente con mayor consciencia.