Aurelio Rojas, cardiólogo: “Consumir estas frutas por la noche puede fragmentar el descanso”

Mantener una dieta equilibrada se convirtió en una prioridad para quienes buscan optimizar su bienestar integral. En este sentido, la selección de alimentos durante la última comida del día resulta fundamental, no solo para la digestión, sino también para la calidad del sueño. Según las recientes declaraciones del cardiólogo Aurelio Rojas, compartidas a través de su cuenta de Instagram, no todas las frutas ofrecen los mismos beneficios si se ingieren antes de descansar, ya que algunas podrían alterar el funcionamiento metabólico y, eventualmente, impactar en la salud del corazón.

El especialista señaló que frutas tales como la banana, las uvas, el mango o el ananá poseen características que deben ser observadas con detenimiento al ser consumidas en el horario nocturno. De acuerdo con el doctor Rojas, “las frutas como la banana, las uvas, el mango o el ananá aumentan la respuesta insulínica y, quizá, te ayudan a quedarte dormido, pero pueden fragmentar el descanso y, por eso, cuando te levantás por la mañana, a pesar de dormir bien, te sentís agotado. Tu corazón, a la larga, lo sufre”. Esta advertencia pone el foco en el pico de glucosa que provocan estos alimentos, un factor que, si bien puede inducir una somnolencia inicial, interfiere con la arquitectura del sueño profundo necesario para la recuperación física.

Algunas frutas podrían influir en la calidad del descanso cuando se consumen durante la noche

No obstante, el médico aclaró que el objetivo no es restringir el consumo de frutas por completo, sino realizar elecciones más estratégicas para el turno noche. Entre las opciones recomendadas, el especialista destacó al kiwi como una alternativa superior. “Tiene altísimos niveles de vitamina C, un contenido relevante y rico en precursores de serotonina y un índice glucémico muy bajo que en los estudios se ha asociado a una mejor conciliación y calidad del sueño, además de a una mejoría del sistema inmune y de la microbiota”, afirmó el profesional en sus redes sociales.

Elegir qué comer durante la noche puede ayudar a favorecer un descanso adecuado istockphoto - iStockphoto

Otra de las recomendaciones principales del cardiólogo son los arándanos, elegidos por su perfil nutricional específico. “Son ricos en polifenoles, con efecto antiinflamatorio que protegen nuestro corazón. No generan picos de glucosa ni activan el sistema nervioso por la noche”, detalló. Finalmente, Rojas incluyó a la manzana dentro de su lista de opciones aconsejables para finalizar el día. Sobre esta fruta, el médico explicó que “aporta pectina, una fibra soluble que favorece la digestión y mejora la saciedad sin interferir en el sueño. Vas a descansar mejor y a levantarte con mucha menos hambre”.

El mensaje central del especialista subraya que, aunque muchas personas integran frutas en su cena bajo la premisa de seguir un hábito saludable, la falta de información sobre el índice glucémico de cada variedad puede convertir una elección nutricional en un factor de estrés para el organismo. La clave reside, por lo tanto, en priorizar aquellos alimentos que faciliten la saciedad y la estabilidad metabólica durante las horas de vigilia nocturna, asegurando un descanso reparador y protegiendo la salud cardiovascular a largo plazo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA