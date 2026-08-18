Carlos Gutiérrez, veterinario: “Los gatos negros se acercan mucho a sus dueños, pero son un poco tímidos”

Durante siglos, las supersticiones infundadas proyectaron una sombra injusta sobre los felinos de pelaje oscuro. Sin embargo, la práctica clínica y la convivencia cotidiana en miles de hogares desmintieron por completo esos viejos mitos: los veterinarios coinciden en que estos animales no solo destacan por su nobleza, sino que desarrollan una devoción particular hacia las personas con las que comparten su día a día. En un video de YouTube de la reconocida cuenta Mascotas y Familias Felices, el veterinario Carlos Gutiérrez enfatizó el comportamiento de estos felinos al resaltar que la búsqueda constante de contacto y la lealtad hacia su grupo familiar representan su principal carta de presentación.

Carlos Gutiérrez desmitificó el relato sobre los gatos negros (Foto: Captura YouTube)

Lejos de la frialdad o la distancia que se les atribuía en el pasado, estos compañeros de cuatro patas se caracterizan por crear apegos profundos. Tienden a buscar la presencia de sus cuidadores de manera activa, acompañándolos en sus rutinas y disfrutando de los momentos de serenidad compartida. Gutiérrez señaló que estos gatos se mantienen cerca de quienes consideran su red de seguridad al exhibir actitudes de confianza que llaman la atención de los especialistas. Además, poseen un lenguaje corporal notablemente claro. La posición de sus orejas, el movimiento de la cola y sus expresiones faciales facilitan una comunicación fluida, permitiendo que sus familias descifren su estado de ánimo sin dificultades.

Lejos de la frialdad o la distancia que se les atribuía en el pasado, estos compañeros de cuatro patas se caracterizan por crear apegos profundos (Fuente: Pexels)

La personalidad felina no es homogénea y el especialista hace una salvedad importante sobre la prudencia que suelen manifestar. En contextos desconocidos, ante visitas imprevistas o durante procesos de mudanza, es habitual que estos felinos muestren una reserva inicial. Esta cautela no implica falta de sociabilidad, sino una respuesta lógica de protección ante el entorno. Una vez que comprueban que el ambiente es seguro y predecible, despliegan todo su potencial afectivo y se integran sin problemas a las dinámicas de la casa.

Refugios y clínicas veterinarias buscan visibilizar estos rasgos para fomentar la adopción de felinos negros, que históricamente tardaban más tiempo en encontrar un hogar Freepik

Diversas publicaciones y campañas de concienciación en redes sociales impulsadas por refugios y clínicas veterinarias buscan visibilizar estos rasgos para fomentar la adopción de felinos negros, que históricamente tardaban más tiempo en encontrar un hogar. Aunque la ciencia sugiere que la genética del pelaje no determina la conducta de forma absoluta —siendo la crianza, el entorno y la socialización temprana los pilares fundamentales—, la experiencia práctica demuestra que la convivencia con ellos resulta gratificante. La dedicación, el temperamento amigable y esa entrañable combinación entre timidez inicial y apego absoluto convierten a estos felinos en miembros irremplazables de la familia.